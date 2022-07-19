بوتين يهدد بخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمزيد من خفض إمدادات الغاز الروسي لأوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 ، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال بوتين، الثلاثاء، إن موسكو لا ترى أي رغبة من أوكرانيا في التمسك ببنود ما قال إنه اتفاق سلام أولي جرى التوصل إليه في مارس/ آذار.

وأضاف بوتين للصحافيين في تصريحات تلفزيونية بعد قمة في طهران إن السعودية والإمارات تعرضان الوساطة.

واشترط بوتين أن يرفع الغرب كلّ القيود التي فرضها على تصدير الحبوب الروسية لكي تسهّل موسكو تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة حالياً بسبب الغزو الروسي.

وخلال مؤتمر صحافي أعقب قمّة ثلاثية جمعته مع نظيريه الإيراني ابراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان، قال بوتين “سنعمل على تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية، لكنّنا ننطلق من فكرة أنّه سيتمّ رفع كلّ القيود المتعلّقة بالنقل الجوّي لصادرات الحبوب الروسية”.

وأضاف “لقد اتّفقنا منذ البداية على هذه النقطة مع المنظمات الدولية. لكن لا أحد أخذ على عاتقه الوصول بهذه المسألة برمّتها إلى خواتيمها، بمن فيهم شركاؤنا الأمريكيون”.

وأكّد الرئيس الروسي أنّ "الأمريكيين رفعوا عملياً القيود التي كانت مفروضة على تصدير الأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية".

وتابع "إذا كانوا يريدون بصدق تحسين الوضع في أسواق الغذاء العالمية، فآمل أن يحصل الأمر نفسه مع صادرات الحبوب الروسية".

وكان بوتين أعلن في وقت سابق الثلاثاء إحراز تقدّم في المحادثات حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وشكر نظيره التركي رجب طيب أردوغان على “الوساطة” التي يقوم بها في هذا الملف.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ “وثيقة نهائية” ستصبح جاهزة قريباً للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا.