بولتون يصف ايران بالدولة الارهابية وطهران تنفي محاولة قتله

نفت ايران مزاعم اميركية تحدثت عن اقدام الحرس الثوري الايراني بالتخطيط لاغتيال مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب كرد على اغتيال قاسم سليماني

ايران تنفي محاولة قتل بولتون

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تعليقاً على التهم التي وجهتها السلطات القضائية الأميركية لطهران إن "توجيه التهم لإيران أخيراً من قبل أميركا، هو في إطار سياسة الإيران فوبيا الفاشلة".

وادعى المتحدث الإيراني أنّ "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتأتي لأغراض سياسية، وأنها في الحقيقة كالهروب للأمام لعدم الإجابة وتحمل المسؤوليات حيال الجرائم الإرهابية العديدة التي تورطت بها الولايات المتحدة، كالاغتيال الجبان للشهيد قاسم سليماني، أو جرائم الكيان الصهيوني والمنظمات التكفيرية المدعومة من أميركا كتنظيم داعش".

وشدد على أنّ "إيران تحذّر من اتخاذ أي خطوة ضد رعاياها، بحجّة هذه التهم المضحكة"، وأكد أنها "تملك الحق في اتخاذ أي إجراء وفق القوانين الدولية للدفاع عن حقوقها وحقوق مواطنيها".

بولتون: ايران والارهاب سنوان

وتعقيبا على محاولة اغتياله قال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون إن إيران والإرهاب وجهان لعملة واحدة، مشيراً إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أبلغه بمحاولة اغتياله مطلع عام 2020.

واعتبر المسؤول الأميركي السابق في تصريحات لـقناة «العربية» السعودية أن «محاولات الاغتيال التي تنفذها إيران طالت مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين»، لافتا إلى أن هناك أدلة بما يقوم به النظام الإيراني من ممارسات إرهابية. ورأى أن الإدارة الأميركية ستكون مخطئة بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، مؤكداً أن «الاتفاق» مع طهران سيكون فشلاً ذريعاً.

وأوضح أن غالبية أعضاء الكونغرس يرفضون العودة للاتفاق النووي مع إيران، مضيفا أن الاتفاق الذي وقع عام 2015 سيئ للغاية.

يذكر أن وزارة العدل الأميركية كانت أكدت في وقت سابق اليوم كشف مخطط إيراني لاغتيال بولتون، وأعلنت توجيه الاتهام إلى أحد أفراد «الحرس الثوري» الإيراني.