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بومبيو متفائل بإمكانية تفادي مواجهة مدمرة بين تركيا واكراد سوريا

بومبيو متفائل بإمكانية تفادي مواجهة مدمرة بين تركيا واكراد سوريا
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