بيان هام: تنفيذ الإعدام لقاتل والده في الرياض

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانًا رسميًا يتعلق بتنفيذ حكم القتل تعزيرًا لأحد الجناة الذي ارتكب جريمة قتل والده في منطقة الرياض.

جاء في البيان أن الجاني، بيشوي شريف ناجي نصيف، من جنسية أمريكية، قام بارتكاب جريمة قتل والده الذي يحمل الجنسية المصرية.

وذكر البيان أنه اندفع لارتكاب هذا العمل الشنيع والفظيع بتوجيه ضربات عنيفة إلى وجه والده بقبضة يده، وخنقه بيديه حتى توقف نبضه، متخليًا عن حياته.

كما أقر الجاني بتعذيب والده بعد قتله والتمثيل به والشروع في قتل شخص آخر، إضافةً إلى تعاطي المخدرات من نوع الحشيش وأقراص مخدرة خاضعة للتنظيم.

بعد تمكن الجهات الأمنية من القبض على الجاني وإجراء التحقيق معه، تم توجيه الاتهام إليه بما ارتكبه من جريمة. وقد تم تقديمه إلى المحكمة المختصة، حيث أصدرت المحكمة حكمًا بإدانته وأيدته محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.

ووفقًا للبيان، قرر الحكم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا للجاني نصيف.

وفي نهاية البيان، أوضحت وزارة الداخلية أن هذا القرار جاء نتيجة لخطورة جريمة القتل التي ارتكبها الجاني والتي تعد من الجرائم العظيمة والشنيعة، وأن الحكم تم تنفيذه تعزيرًا بحق الجاني في منطقة الرياض بتاريخ 29 من شهر ذو الحجة لعام 1445 هـ الموافق 16 من شهر أغسطس لعام 2023 م.