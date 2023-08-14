بالفيديو.. القبض على فنان مصري مشهور

ألقت السلطات المصرية القبض على فنان مشهور لتنفيذ حكم حبسه، بسبب تهمة تتعلق بالسب والتشهير بحق لاعبة كرة سلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف عمرو عبد السلام، محامي اللاعبة ياسمين إبراهيم، أنها حصلت على حكم من محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية يقضي بحبس الفنان أحمد فلوكس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ بتهمة السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الممثل حضر الإثنين إلى المحكمة الاقتصادية لتوقيع نماذج الحبس في القضية، استعدادًا لتنفيذ مدة العقوبة المحكوم بها ونقله إلى محبسه.

من هي ياسمين إبراهيم؟

ياسمين إبراهيم، التي تمتلك مجموعة من الفنادق وكانت لاعبة منتخب مصر للسلة سابقاً، قامت برفع دعوى قضائية ضد الفنان المشهور، اتهمته فيها بالسب والقذف والتعرض لحياتها وأسرتها، وتهديدها بالإيذاء والتشهير بسمعتها من خلال تدوينات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن هذا الفنان استخدم حساباته على تطبيقات وسائل التواصل مثل واتساب وإنستغرام لإرسال رسائل تضمنت ألفاظاً خادشة، وأنه ارتكب جرائم عديدة من خلال هذه الأفعال.

طلب زواج

علاوة على ذلك، كشفت ياسمين إبراهيم أنها رفضت طلب الفنان للزواج منها، ولكنه بعد ذلك قام بمراسلتها عبر تطبيق واتساب وتهديدها.

وأوضحت أنها كانت تتعرض لمضايقات مستمرة منه، حيث قام بسبها وسب عائلتها على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام ألفاظ خادشة للحياء وإيحاءات جنسية.

حيازة الحشيش

الجدير بالذكر أن جهات تحدثت عن القبض على أحمد فلوكس أمس الأحد، وذلك بتهمة حيازته لمخدر الحشيش، أثناء تواجده في إحدى المنتجعات السياحية في مدينة مرسى مطروح شمال البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أنه في شهر مايو من عام 2021، صدر حكم من المحكمة بحبس هذا الفنان لمدة عامين أيضًا

