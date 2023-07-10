من هو الشيخ حمود الصايدي الذي قتل أثناء توجهه للصلاة في نيويورك ؟ (فيديو وصور)

في حادثة صادمة، تعرض شيخ يمني يدعى حمود علي الصايدي للقتل على يد رجل مسلح يقود دراجة نارية في مدينة نيويورك الأمريكية.

وأعرب نجل الضحية، أحمد الصعيدي، عن صدمته وحزنه لوفاة والده البالغ من العمر 86 عامًا، الذي كان في طريقه إلى مسجد كوينز لأداء الصلاة.

وصرح الصعيدي لصحيفة "The Post" أن والده كان يعتبر رجلاً محترمًا ورمزًا للأسرة، حيث كان أبًا لستة أبناء، مبيدا استياءه وحزنه العميق لوقوع جريمة قتل بشعة تستهدف شخصًا بريئًا ومسنًا بهذا الشكل الوحشي.

وفقًا لشهادة الصعيدي، كان والده يتوجه إلى الحديقة المحلية قبل أن يتوجه إلى المسجد لأداء صلاته كما كان يفعل صباح كل يوم، وفي هذا الوقت، ظهر المشتبه به الذي يقود دراجة نارية، وبدأ في إطلاق النار على الشيخ الصايدي من الخلف، مما أدى إلى وقوع جرح خطير في ظهره على رصيف جامايكا أفينيو.

يُذكر أن والد الصعيدي قدم إلى الولايات المتحدة الأمريكية من اليمن في عام 1962 بحثًا عن حياة أفضل وفرص جديدة لعائلته. وقد نجح في بناء حياة مستقرة لنفسه ولعائلته بعد وصوله، حيث كان يعمل كمزارع ويمتلك متاجر بقالة ويعمل في مجال العقارات، وقد تقاعد في وقت لاحق.

وأظهرت ردود الفعل العاطفية لأفراد الأسرة والأصدقاء في حالة صدمة، حيث كان والد الصعيدي رجلًا مرحًا وكان يحب المزاح وكان لديه العديد من الأصدقاء.

Below are photos of the scooter and firearm recovered at the scene. pic.twitter.com/xtFxtT1bCZ — NYPD NEWS (@NYPDnews) July 8, 2023

وكان من المقرر أن يعود الصايدي إلى اليمن في رحلة عائلية الأسبوع المقبل، ولكن بدلاً من ذلك، ستقام جنازته في بروكلين اليوم، قبل أن يتم دفنه في سبرينج فالي، نيوجيرسي، وسط حضور عائلته وأحبائه.

والقت الشرطة القبض على المشتبه به توماس أبرو البالغ من العمر 25 عامًا، والذي أطلق النار عشوائيًا في الشارع، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 3 أشخاص آخرين بجراح.

NYC SHOOTINGS: Thomas Abreu, 25, of #Brooklyn, has been charged with #murder, attempted murder and criminal possession of a weapon. (📹: NBC) https://t.co/jK57Dbc0lN pic.twitter.com/v4dAq8HEva — News12BK (@News12BK) July 9, 2023



