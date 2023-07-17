بيلاروس تُسقط مسيرة اوكرانية انتهكت مجالها الجوي

اسقطت بيلاروس طائرة مسيرة اوكرانية انتهكت مجالها الجوي، بحسب ما اعلنته الاثنين سلطات الدولة الحليفة لموسكو، والتي انتقل اليها مقاتلون من مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية مؤخرا.

وبحسب بيان مديرية حرس الحدود البيلاروسية، فقد تم اسقاط الطائرة في نهر دنيبر قرب الحدود مع اوكرانيا المجاورة باستخدام أنظمة دفاع جوي إلكترونية.

واوضح البيان انه تم رصد الطائرة التي اتت من اوكرانيا اثر اختراقها الحدود في منطقة براجينسكي في جنوب شرق البلاد، مشيرا الى انها كانت حينها تقوم باستطلاع المنطقة الحدودية.

وتقول اوكرانيا ان روسيا تشن ضربات جوية ضدها انطلاقا من بيلاروس، علما ان الاخيرة لا تشارك بشكل مباشر في الحرب.

وجاء حادث اسقاط الطائرة الذي لم تؤكده اوكرانيا بعد ايام من اعلان بيلاروس ان مرتزقة مجموعة فاغنر شبه العسكرية بدأوا العمل كمدربين لقواتها بعد اسابيع على تمرد المجموعة الفاشل في روسيا.

ونشرت وزارة الدفاع البيلاروسية تسجيل فيديو يظهر ما قالت انها تدريبات يقوم بها مقاتلون من فاغنر لجنودها بالقرب من أسيبوفيتشي” شرق البلاد

والسبت، عبرت قافلة تابعة لمجموعة فاغنر الحدود من روسيا الى بيلاروس، وكانت تشتمل 60 شاحنة وحافلة ومركبة كبيرة على الأقل.

وقالت مصادر محلية أن القافلة اتجهت نحو قاعدة عسكرية خارج أسيبوفيتشي على بُعد 230 كيلومترًا شمال الحدود الأوكرانية.

كما تم توثيق وجود هياكل تشبه الخيام في هذه القاعدة وفقًا للصور الفضائية التي تم التقاطها خلال الأسابيع الماضية.

كان رئيس فاغنر يفغيني بريغودين اعلن انهاء تمرده في 25 حزيران/يونيو، بعد يوم من بدئه، وذلك اثر توسط الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وانتقل بريغودين بعدها الى بيلاروس مع مجموعة من مقاتليه الذين اعطاهم اتفاق الوساطة الخيار باللجوء الى بيلاروس او الالتحاق بجيش بلادهم او التخلي عن الحياة العسكرية نهائيا.

وعقب ذلك، امر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتعزيز الحدود مع بيلاروس، علما ان كييف عبرت مرارا عن مخاوف بشان احتمال تعرضها لهجوم من اراضي جارتها الشمالية.

وقادت مجموعة فاغنر معركة السيطرة على مدينة باخموت الاوكرانية، والتي سقطت في ايار/مايو بعد اشهر من المعارك الدامية.