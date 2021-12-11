رغم أوميكرون.. بيل غيتس متفائل بانتهاء كورونا مع حلول 2023‏

عبر الملياردير الاميركي بيل غيتس عن تفاؤله بأن تتم ‏السيطرة على فيروس كورونا مع حلول عام 2023.‏

وقال غيتس في لشبكة "سي إن إن" إنه يعتقد أن منح المزيد من التطعيمات باللقاح المضاد لفيروس كورونا مع مرور الوقت سيساهم في خفض ذروة تأثير الفيروس قليلا.

وأضاف أنه "يجب على كل جانب أن يقرر ما إذا كان يرتدي الكمامات الطبية أو أن يحدد نوعية الفعاليات التي يقوم بها".

وفي تعليقه عن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" القادم من جنوب أفريقيا، قال بيل غيتس لشبكة "سي إن إن" أن "العالم يعمل على لقاحات تكيفية، وهناك فرصة كبيرة بأننا سنكون في حاجة إليها، ويبدو أن بعض العلاجات لم تتأثر، لذا فإن الإسراع في تصنيع هذه اللقاحات سيحدث فرقا كبيرا في انخفاض معدل الوفاة".

وأردف بيل غيتس "لكن حتى لو توجب علينا صنع لقاح خاص ونشره فلا أعتقد أنه سيكون في عام 2023 نفس معدلات التعطيل التي شهدناها بأول 3 سنوات من جائحة فيروس كورونا".

وكان المليادري الاميركي كتب قائلا خلال "مراجعة سنوية" نشرها الخميس، على مدونته الخاصة: "قد يكون من الخطأ إجراء تنبؤ آخر، لكنني أعتقد أن المرحلة القصوى من الوباء ستنتهي في وقت ما من عام 2022".

واضاف انه على الرغم من أنه "لا يوجد شك في أن متغير أوميكرون يثير القلق" فإن سرعة اكتشاف المتغيرات الجديدة، جنبًا إلى جنب مع التطورات في اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات، قادته إلى الأمل في أن تصبح كورونا مرضًا يوشك السيطرة عليه في عام 2022.

بيل غيتس يرى إن "العالم مستعد بشكل أفضل للتعامل مع المتغيرات السيئة المحتملة"

وقال بيل غيتس إن "العالم مستعد بشكل أفضل للتعامل مع المتغيرات السيئة المحتملة أكثر من أي وقت آخر في الوباء حتى الآن"، مضيفا "نحن في وضع أفضل بكثير لإنشاء لقاحات محدثة إذا لزم الأمر".

يشار إلى أن متحور "أوميكرون" ظهر لأول مرة في جنوب أفريقيا الشهر الماضي، وتسبب في إعلان العديد من الدول حظر السفر إلى دول أفريقية.

ومازالت شركات الأدوية الكبرى تبحث في البيانات الخاصة به لتحديد ما إذا كان يستلزم منهم تطوير لقاحاتهم الخاصة لمكافحته، أم تطوير لقاح جديد بالكامل خاص بمقاومته.

والأربعاء الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن السلطات في 57 دولة سجلت إصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".