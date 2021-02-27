حملت مواقف مؤسسات ومنظمات رسمية واعلامية تأييد وتضامن واسع مع السعودية ضد تقرير الـ CIA واكدو تضامنهم مع القيادة في الرياض رافشين المساس بها

لا ادلة دامغة

وشدد معلقون سعوديون على انه لا ادلة دامغة على ادانة القيادة السعودية في الوقت الذي كان القضاء العادل والنزيه قد حدد المذنبون في عملية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي ، ورفضت السعودية، وهي من أقرب الحلفاء العرب لواشنطن، رسميا "ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة" بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وأضافت الوزارة أن المسؤولين عن "هذه الجريمة النكراء" حوكموا أمام محاكم سعودية و"تم تقديمهم للعدالة".

لا جديد في التقرير

وقال علي الشهابي، الرئيس السابق لمؤسسة الجزيرة العربية في واشنطن التي تدعم السياسة السعودية دوما إنه لا يوجد شيء جديد في التقرير وأنه "ليس هناك أي دليل دامغ على الإطلاق".

وكتب الشهابي على تويتر "من الغريب أن تحدث كل هذه الضجة حول هذه الوثيقة... هذا "التقرير" الهزيل يعد دليلا في الواقع على عدم وجود دليل قاطع ضد محمد بن سلمان".

وقال عبد الرحمن الراشد، كاتب المقال السعودي الذي يدير مجموعة إعلامية تسيطر عليها الحكومة "ورد في التقرير: ليس مؤكدا حتى أن الفريق المتهم كان في رحلة للتخلص من خاشقجي". وقال أيضا إنه "لا يوجد دليل دامغ".

الوطن محصن

وكتبت صحيفة عكاظ شبه الرسمية في الصفحة الأولى من عددها الصادر اليوم "الوطن محصن" مع صورة كبيرة لولي العهد وهو يبتسم.

وقالت عكاظ إن "إدارة بايدن ستدرك قريبا أن القضايا المعقدة في المنطقة لن تجد حلا إلا من خلال اتفاق جديد واستثنائي مع شركائها في المنطقة يتضمن محاسبة طهران".

البرلمان العربي: نرفض المساس بالقيادة السعودية

رفض البرلمان العربي اليوم السبت "المساس بسيادة المملكة العربية السعودية وقيادتها"، وذلك تعليقا على التقرير الأمريكي بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكد البرلمان في بيان، "رفضه القاطع المساس بسيادة المملكة العربية السعودية وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها".

وشدد على تأييده البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بشأن التقرير الذي تم رفعه إلى الكونغرس الأمريكي حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وثمن البرلمان "الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان وولي عهده في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وعلى المستوى الإقليمي، فضلا عن سياستها الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودورها الرئيسي في مكافحة الإرهاب والعنف والفكر والمتطرف، وترسيخ ونشر قيم الاعتدال والتسامح على كافة المستويات".

منظمة التعاون الاسلامي

أكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، تأييده لما جاء في بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل خاشقجي.

وشدد الأمين العام على الرفض القاطع للاستنتاجات غير الصحيحة الواردة في التقرير الذي يخلو من أي أدلة قاطعة.

وأشار إلى "رفض المساس والإساءة لقيادة المملكة وسيادتها واستقلال قضائها"، معربا عن التأييد لجميع الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها ضد مرتكبي الجريمة الذين تم تقديمهم للعدالة وصدرت بحقهم الأحكام القضائية النهائية.

وأشاد العثيمين "بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس القمة الإسلامية، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تجاه صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب، والعمل على تعزيز الاعتدال والوسطية".

البحرين تقف الى جانب السعودية

أعربت مملكة البحرين عن تأييدها لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية البحرينية، أوردته يوم السبت 27 فبراير 2021 وكالة أنباء البحرين (بنا) أن “مملكة البحرين تؤكد على أهمية الدور الأساسي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الامين، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال اقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الامن والاستقرار الاقليمي ، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي، وتعرب مملكة البحرين عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة”.

جيبوتي تساند السعودية

أعلنت جيبوتي يوم السبت تأييدها لبيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الأمريكي عن جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وشددت جيبوتي على رفضها القاطع لكل ما من شأنه أن يمس سيادة المملكة أو يمثل تدخلا في شؤونها الداخلية.

وأكدت في الوقت ذاته "محورية الدور الذي تضطلع به المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي في إرساء الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف، وترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال".

وأصدرت السعودية مساء الجمعة بيانا علقت من خلاله على التقرير الأمريكي بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في مدينة اسطنبول التركية.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية، بأنها تابعت ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وأضافت أن "حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال"، كما أكدت أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.