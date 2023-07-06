تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية قبالة سواحل عمان (فيديو)

أعلنت البنتاغون، وزارة الدفاع الأمريكية، عن منعها عناصر من البحرية الإيرانية من احتجاز ناقلتي نفط قبالة سواحل عمان.

جاء ذلك وفقًا لبيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الذي نشر على تويتر، وأكدت فيه تصديها لمحاولتين إيرانيتين لاحتجاز الناقلتين يوم الأربعاء.

وأوضح البيان أن أحد الحوادث شهد إطلاق نار من قبل البحرية الإيرانية، وأشار إلى أن إحدى الناقلتين تُدعى "تي آر إف موس" وتحمل علم جزر مارشال، بينما تحمل الناقلة الأخرى علم جزر الباهاماس وتُدعى "ريتشموند فوياجر".

وأكد البيان أن تدخل البحرية الأمريكية جاء بناءً على نداء استغاثة من الناقلتين، وأفاد بأن عناصر البحرية الإيرانية غادروا المكان فور ظهور المدمرة الأمريكية "يو إس إس ماكفول" بالقرب منهم.

من جهتها، نفت إيران وقوع الحادث واصفةً إياه بـ "مزاعم البحرية الأمريكية"، وفقًا لما ذكرته وكالة "فارس" الإيرانية، في حين وصف البيان الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية الحادث بأنه انتهاك للقانون الدولي وتهديد لخطوط الملاحة في المنطقة.

