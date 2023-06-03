تحديث مستمر: تطورات التحقيق في عملية الجندي المصري

نفذ جندي مصري لا يزال مجهول الاسم والصورة هجوما في عمق مقرات قوات الاحتلال الاسرائيلي فيما كان يطارد تجار مخدرات وفق ما اكدت القوات المسلحة المصرية التي اعتبر الجندي المصري يقوم بواجبه في ذود الاذى عن بلده

ووفق تقارير اعلامية عبرية فان تحقيقا مصريا اسرائيليا فتح بعد الاعلان عن الهجوم وقد تسربت بعض تفاصيل العملية عبر اذاعة جيش الاحتلال ومصادر اخرى من اهمها:

منفذ إطلاق النار في الحدود المصرية لم يتسلل من فجوة في السياج بل دخل من معبر طوارئ

طائرة مسيرة رصدته على عمق "كيلومتر ونصف" داخل الأراضي المحتلة.

الساعة 4:15 فجراً كان آخر اتصال مع الجنديين اللذين كانا في الموقع، وبعد 5 ساعات عثر عليهما مقتولان برصاص الشرطي المصري على الحدود المصرية.

بدأت الأحداث في المنطقة الساعة 02:30 ليلاً عندما ادعى جيش الاحتلال انه حاول احباط عملية تهريب مخدرات كبيرة ، على بعد ثلاثة كيلومترات فقط من الموقع الذي قتل فيه جنوده

قناة كان العبرية: "وزير جيش الاحتلال يهاتف نظيره المصري، وقال التعاون في التحقيق حول الهجوم الخطير له أهمية كبيرة بالنسبة للعلاقة بين الدولتين".

وزير الجيش يوآف غالانت: تحدثت هذا المساء مع نظيري المصري، واتفقت معه على وجوب العمل لمنع الإرهاب في منطقة الحدود وتعزيز العلاقات الأمنية.

"رغم كشف المسلح المصري بواسطة طائرة بدون طيار، ووصول جنود الاحتلال لمكان تواجده إلا أنه فاجأهم وأطلق النار عليهم وقتل جندي وأصاب آخر".

هيئة البث "الإسرائيلية" عن الرئيس "الإسرائيلي": "أفزعنا نبأ مقتل 3 جنود من الجيش ولا كلمات لوصف الألم والخسارة".

رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو": "هجوم اليوم عند الحدود المصرية خطير وغير عادي وسيتم التحقيق فيه بدقة".

سمح بنشر اسم القتيل الثالث في الحادث الأمني عند الحدود المصرية وهو "أوري يتسحاك إيلوز" من سكان صفد

القناة 13 العبرية: وبعد ساعات من يام الجندي المصري بقتل الجنديين الاسرائيليين تمت مطاردته وفي فترة ما بعد الظهر تم معرفة مكانه وحدث تبادل لإطلاق النار بينه وبين قوات الاحتلال وتم قتله، فيما قتل جندي آخر خلال المطاردة، بينما أصيب جندي رابع نقل بمروحية إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.