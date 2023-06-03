صور القتلى الاسرائيليين: الجيش المصري يعلق على الحادث الامني

اعلن الجيش المصري معقبا على الحادث الامني على الحدود مع فلسطين المحتلة والذي اسفر مصرع ثلاثة جنود اسرائيليين ان الشرطي الذي قتل فيما بعد كان يطارد مهربين

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية ، "إن أحد أفراد تأمين خط الحدود الدولية قتل وأصيب فردين آخرين، إضافة إلى مقتل 3 أفراد من عناصر التأمين من الاحتلال الإسرائيلي خلال بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".

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واوضح المسؤول المصري في بيانه ان "أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية قام بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد ( 3 ) أفراد من من عناصر التأمين لدى الاحتلال الإسرائيلي، وإصابة عدد اثنين آخرين ووفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

وقدم المتحدث تعازيه لعائلات القتلى الاسرائيليين مؤكدا انه تم اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقع.

رئيس أركان جيش الاحتلال "هرتسي هاليفي" يجري تحقيقًا وتقييمًا للوضع الأمني في مكان الحادث عند الحدود المصرية، مع قائد القيادة الجنوبية وقائد الفرقة 80 بالجيش.

رئيس وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في رسالة لوزراء الحكومة الإسرائيلية: الحادثة قرب حدود #مصر استثنائية ولن تؤثر على التعاون الأمني معها

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ووفقًا للتقديرات الأولية للجيش، فإن الشخص الذي تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية وأودى بحياة الجنود الإسرائيليين كان شرطيًا مصريًا.

الجندي الثاني القتيل في الحادث الأمني على الحدود مع مصر هو أوهاد دهان.

المحلل السياسي والامني الاسرائيلي قال في تعليقة على الحادث "لقد انهار مفهوم الدفاع للجيش الإسرائيلي على الحدود المصرية"

وتم إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة وجارٍ التحضير لنقل الجرحى إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع جنوبي فلسطين المحتلة.

ويجري التحقيق في الحادث وفقًا لموقع "والا" العبري، وتُطبق الرقابة العسكرية الإسرائيلية على الحادث الأمني في جنوب فلسطين.

قتيلة من قتلى الحادث عند حدود مصر وهي المجندة ليا بن نون 19 عاما من سكان ريشون لتسيون

و انتهت جلسة تقييم عاجلة للوضع الأمني بحضور وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت ورئيس الأركان وقادة المنظومة الأمنية. تمت هذه الجلسة استجابةً للأحداث التي وقعت عند الحدود المصرية.

ووصفت قناة 13 الإسرائيلية الحادث بأنه "خطير ومعقد وصعب"، حيث أشارت إلى أن مسلحًا واحدًا دخل الحدود وقام بقتل المجند والمجندة حوالي الساعة 6 صباحًا.

ووفقًا لإذاعة جيش الاحتلال، تم العثور على جثتي المجندين بعد ساعتين من وقوع الحادث، بعدما لم يستجيبا للنداءات التي تم توجيهها إليهما عبر اللاسلكي، هرعت القوات إلى المكان واكتشفت جثتيهما، وبدأت عمليات التمشيط في المنطقة.

وكانت (القناة 12) الإسرائيلية، قالت إن "حدثاً أمنياً غير معتاد وقع عند الحدود مع مصر ولا زالت التفاصيل غير واضحة".

وذكرت أن "الحادث الأمني خاضع للرقابة العسكرية في الوقت الحالي، وفي انتظار المزيد من التفاصيل".

وقال موقع (والا) الإسرائيلي: إن "حادث إطلاق النار عند حدود مصر وقع في منطقة مسؤولية الفرقة 80".

وتابع أن "الجيش الإسرائيلي يحشد قواته في المنطقة ويخلي المصابين لمستشفى سوروكا".