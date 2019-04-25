تحذير من تفجير وشيك في البنك المركزي السريلانكي 

قال مصدران بالبنك المركزي السريلانكي إن السلطات رفعت الخميس حالة التأهب الأمني في البنك الذي يوجد مقره بالعاصمة كولومبو بعد أن أغلقت المبنى في أعقاب تحذير من تفجير وشيك.

واضاف المصدران إن مسؤولي الأمن منعوا الدخول والخروج من المبنى، كما تم منع حركة المرور في الشارع الذي يوجد به البنك والذي يقع على مقربة من مركز التجارة العالمي.

وكان المتحدث باسم الشرطة السريلانكية روان جوناسيكيرا قال إن انفجارا وقع يوم الخميس في بلدة بوجودا شرقي العاصمة كولومبو لكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وأضاف أن الشرطة تحقق في الانفجار الذي وقع في أرض فضاء خلف محكمة بالبلدة التي تبعد 40 كيلومترا عن العاصمة.

وقال ”كان هناك انفجار خلف المحكمة. ونحن نحقق“، مضيفا أن الانفجار لم يكن محكما كما التفجيرات الأخرى التي وقعت في الأيام الأخيرة.

ووقع الانفجار في وقت يسوده التوتر الشديد في البلاد في أعقاب تفجيرات انتحارية هزت البلاد أثناء الاحتفال بعيد القيامة يوم الأحد وأودت بحياة 359 شخصا وتسببت في إصابة قرابة 500 آخرين.

