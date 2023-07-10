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حريق كاد أن يفجر طائرة في مطار مونتريال (فيديو)

تاريخ النشر: 10 تمّوز / يوليو 2023 - 10:26
حريق تحت طائرة بمطار بيير إليوت ترودو
حريق تحت طائرة بمطار بيير إليوت ترودو

اندلعت النيران في سيارة تحت طائرة بمطار بيير إليوت ترودو في مونتريال بكندا، أمس الأحد، مما أثار حالة من الهلع والتوتر.

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وأفادت سلطات المطار أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جراء الحادث، وتمت السيطرة على الحريق في وقت قياسي لا يتجاوز النصف ساعة.

وبحسب تصريح المتحدثة باسم المطار، آن ماركوت، فإن النيران اندلعت في محرك السيارة وبدأت تتصاعد بسرعة، ولكن تم استدعاء فرق الإطفاء على الفور ونجحوا في السيطرة عليها قبل أن يمتد الحريق إلى الطائرة.

وأشارت إلى أن جميع الرحلات الجوية تسير كالمعتاد ولم يتم تأجيل أي رحلة.

وظهرت صور للطائرة بعد إخماد الحريق تكشف آثار الدخان حول الباب الخلفي للطائرة، مما يشير إلى شدة الحريق الذي شب تحتها

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من جانبها، أكدت شركة طيران كندا أن السيارة المشتعلة كانت تابعة لفريق الصيانة وتخصصت لأغراض المياه.

وفي بيان صحفي، قالت الشركة: "استجاب الطاقم بشكل احترافي من خلال إجلاء الركاب المتبقين على الطائرة التي كانت قادمة من جنيف. وحالياً تم إبعاد الطائرة عن الخدمة لإجراء الصيانة اللازمة".

تم فتح تحقيق لتحديد أسباب اندلاع الحريق والتأكد من سلامة الطائرة.
 

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