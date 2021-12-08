مصرع رئيس أركان الجيش الهندي وزوجته و 11 شخصا آخرين إثر تحطم مروحية عسكرية

لقي رئيس أركان الجيش الهندي، الجنرال بيبين روات، وزوجته، و 11 شخصا آخرين، مصرعهم، اليوم الأربعاء، إثر سقوط مروحية كانوا يستقلونها، وتحطمها في ولاية تاميل نادو جنوبي البلاد.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للقوات الجوية الهندية ونشر على صفحتها في "تويتر": "نبلغ بأسف شديد بأنه تم تحديد أن الكارثة أسفرت عن مصرع الجنرال بيبين راوات ومادهوليكا راوات (زوجته) و11 شخصا آخر كانوا على متن المروحية".

وكتبت القوات الجوية الهندية على حسابها الرسمي في تويتر: "تعرضت مروحية من طراز "Mi-17V5" تنقل قائد هيئة أركان الدفاع الجنرال بيبين روات لحادث، اليوم الأربعاء، قرب كونور في ولاية تاميل نادو".

وأضافت القوات الجوية الهندية أنه تم فتح تحقيق للتأكد من سبب الحادث.

#WATCH | Latest visuals from the spot (between Coimbatore and Sulur) where a military chopper crashed in Tamil Nadu. CDS Gen Bipin Rawat, his staff and some family members were in the chopper.



(Video Source: Locals involved in search and rescue operation) pic.twitter.com/YkBVlzsk1J — ANI (@ANI) December 8, 2021

وأفادت وسائل إعلام هندية بأن الحادث أسفر عن وقوع قتلى، لافتة إلى أنه تم نقل الجثث التي تم انتشالها من موقع التحطم إلى المستشفى العسكري في ويلينغتون في تاميل نادو".

وذكر موقع "NDTV" الهندي أنه عثر على 5 جثث في موقع التحطم ونقل اثنان إلى المستشفى مصابين بحروق شديدة.