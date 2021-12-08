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مصرع رئيس أركان الجيش الهندي وزوجته و 11 شخصا آخرين إثر تحطم مروحية عسكرية

منشور 08 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 12:23
الجنرال بيبين روات
رئيس أركان الجيش الهندي، الجنرال بيبين روات

لقي رئيس أركان الجيش الهندي، الجنرال بيبين روات، وزوجته، و 11 شخصا آخرين، مصرعهم، اليوم الأربعاء، إثر سقوط مروحية كانوا يستقلونها، وتحطمها في ولاية تاميل نادو جنوبي البلاد. 

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للقوات الجوية الهندية ونشر على صفحتها في "تويتر": "نبلغ بأسف شديد بأنه تم تحديد أن الكارثة أسفرت عن مصرع الجنرال بيبين راوات ومادهوليكا راوات (زوجته) و11 شخصا آخر كانوا على متن المروحية".

وكتبت القوات الجوية الهندية على حسابها الرسمي في تويتر: "تعرضت مروحية من طراز "Mi-17V5" تنقل قائد هيئة أركان الدفاع الجنرال بيبين روات لحادث، اليوم الأربعاء، قرب كونور في ولاية تاميل نادو".

وأضافت القوات الجوية الهندية أنه تم فتح تحقيق للتأكد من سبب الحادث.

وأفادت وسائل إعلام هندية بأن الحادث أسفر عن وقوع قتلى، لافتة إلى أنه تم نقل الجثث التي تم انتشالها من موقع التحطم إلى المستشفى العسكري في ويلينغتون في تاميل نادو".

وذكر موقع "NDTV" الهندي أنه عثر على 5 جثث في موقع التحطم ونقل اثنان إلى المستشفى مصابين بحروق شديدة.

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