تحطم مقاتلة حديثة في مدينة سولت ليك الأمريكية

كشف الجناح 388 للقوات الجوية الأمريكية في قاعدة هيل الجوية المتمركزة بالقرب من مدينة سولت ليك، عاصمة ولاية يوتا الأمريكية عن تحطم طائرة مقاتلة حديثة تابعة لها عبر تغريدة نشرت على حسابه في موقع تويتر.

وتعتبر القوات الجوية الأمريكية أحد أفرع القوات المسلحة الأمريكية المسؤولة والمعنية في القتال الجوي، كما أنها واحدة من 8 خدمات نظامية بالولايات المتحدة.

وتحطمت طائرة إف - 35 من الجناح 388 في الطرف الشمالي من المدرج فيما تمكن الطيار من القفز بالمظلة، دون الكشف عن مصير الطيار وحالته الصحية وأسباب تحطم هذه المقاتلة التي تعد الأحدث من الجيل الخامس في الولايات المتحدة.

وتشكلت القوات الجوية الأمريكية كجزء من الجيش الأمريكي في 1 أغسطس 1907، ثم انفصلت في 18 سبتمبر 1947 كفرع مستقل ضمن القوات المسلحة الأمريكية، بتمرير قانون الأمن القومي لعام 1947

