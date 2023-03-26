تخريب النصب التذكاري لشيرين ابو عاقلة في تونس

اقدم مجهولون على تخريب نصب تذكاري مقام في تونس للصحافية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة التي استشهدت برصاص القوات الاسرائيلية في ايار/مايو العام الماضي.

وكشف لطفي حجي مدير مكتب قناة "الجزيرة" القطرية التي كانت تعمل فيها ابو عاقلة عن عملية التخريب خلال منشور عبر صفحته في فيسبوك، ارفقة بصورتين للنصب المقام في مدينة بنزرت شمالي تونس قبل وبعد التخريب.

وتظهر الصورتان قيام المخربين بانتزاع واجهة النصب الرخامية التي تشتمل خريطة لفلسطين كتبت في داخلها عبارات تخلد ذكرى استشهاد ابو عاقلة برصاص قناص اسرائيلي اثناء تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين في في 11 أيار/مايو 2022.

وكتب حجي في المنشور ان النصب الذي اقيم في ساحة فلسطين في بنزرت في حزيران/يونيو العام الماضي، "تعرض للسرقة" رغم انه في مكان مكشوف ومحروس من قبل بلدية المدينة.

بنزرت: سرقة النصب التذكاري للصحفية شيرين أبو عاقلة...

Fin de la blague pic.twitter.com/4mXCAhPmNS — Wahbi Ghayazi (@WahbiGhayazi) March 26, 2023

وعبر عن صدمته لاكتشافه ان الواجهة الرخامية للنصب المقام امام مقر بلدية بنزرت تعرضت للسرقة، مشيرا انها كانت تشتمل على خارطة لفلسطين ونبذة عن حياة ابو عاقلة.

وقالت وسائل اعلام محلية ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا في الواقعة التي اثارت ردود فعل غاضبة في اوساط التونسيين.