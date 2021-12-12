تدنيس مقبرة للمسلمين بمدينة ميلوز شمالي فرنسا

قالت وسائل اعلام محلية الاحد، ان مجهولين اقدموا السبت، على تدنيس عشرات القبور داخل مقبرة للمسلمين في مدينة ميلوز شمال شرقي فرنسا.

واقتلع المخربون الأزهار المزروعة على القبور وخربوا شواهدها، بحسب ما اظهرته صور ملتقطة داخل المقبرة.

Dans ce pays où règne l'islamophobie on peut profaner un carré musulman dans un cimetière comme ici à Mulhouse dans l'indifférence générale pic.twitter.com/NOnNBAzeyv — Madjid Messaoudene (@MadjidFalastine) December 11, 2021

ووصف المجلس الإقليمي للديانة الإسلامية في الألزاس عمل التخريب هذا بـ"الجبان والبغيض"، داعيا السلطات إلى "بذل كل ما في وسعها لإلقاء القبض على مرتكبي هذا العمل الدنيء وتقديمهم للعدالة".

كما أثار تدنيس القبور استنكار العديد من الشخصيات السياسية والمسؤولين المحليين.