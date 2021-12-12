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تدنيس مقبرة للمسلمين بمدينة ميلوز شمالي فرنسا

منشور 12 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 04:38
تدنيس مقبرة للمسلمين بمدينة ميلوز شمالي فرنسا

قالت وسائل اعلام محلية الاحد، ان مجهولين اقدموا السبت، على تدنيس عشرات القبور داخل مقبرة للمسلمين في مدينة ميلوز شمال شرقي فرنسا.

واقتلع المخربون الأزهار المزروعة على القبور وخربوا شواهدها، بحسب ما اظهرته صور ملتقطة داخل المقبرة.

ووصف المجلس الإقليمي للديانة الإسلامية في الألزاس عمل التخريب هذا بـ"الجبان والبغيض"، داعيا السلطات إلى "بذل كل ما في وسعها لإلقاء القبض على مرتكبي هذا العمل الدنيء وتقديمهم للعدالة".

كما أثار تدنيس القبور استنكار العديد من الشخصيات السياسية والمسؤولين المحليين.

كلمات دالة:فرنساميلوزالاسلام

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