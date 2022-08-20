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تدهور إنتاج النبيذ في فرنسا بسبب الجفاف

منشور 20 آب / أغسطس 2022 - 07:49
تدهور إنتاج النبيذ في فرنسا بسبب الجفاف

أعلنت رئيسة جمعية منتجي النبيذ في فرنسا، أميلي بيتي، أن إنتاج النبيذ سيتراجع وسيفقد منتجوه كميات كبيرة منه بسبب الجفاف والحرارة المرتفعة هذا العام.

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وأوضحت بيتي أن هذا التراجع لا يمكن وصفه بالكارثي، ولن يبقى الفرنسيون بدون نبيذ.

وأوضحت أن هناك العديد من العوامل المناخية التي أثرت على إنتاج النبيذ منذ بداية عام 2022، مثل الصقيع والبرد، مما أدى إلى انخفاض حجم الإنتاج في مزارع الكروم المختلفة بفرنسا، والجفاف والحرارة الشديدة في الصيف، والتي ستؤثر أيضا على حجم إنتاج النبيذ.

كلمات دالة:فرنساالنبيذةنبيذالنبيذ الفرنسي

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