ترامب: أسئلة مولر عن التدخل الروسي سهلة

رئيس أمريكا دونالد ترامب

استخف رئيس أمريكا دونالد ترامب، بأسئلة المحقق الخاص، روبرت مولر، له حول تدخل روسيا المزعوم في انتخابات 2016، وقال إنه أكمل "بسهولة شديدة" إجابته المكتوبة عليها، لكنه انتقد صياغتها.

وقال ترامب للصحفيين يوم الجمعة في البيت الأبيض، إنه كتب بنفسه الإجابات على أسئلة المحقق الخاص مولر المعني بالتحقيق في دور روسيا في الانتخابات الأمريكية الرئاسية عام 2016، لكنه أضاف أنه لم يرسل تلك الإجابات بعد لمكتب المحقق الخاص روبرت مولر.

وأوضح قائلا: "المحامون الممثلون لي لا يكتبون إجابات. أنا أكتب الإجابات. وجهت لي مجموعة من الأسئلة. وأجبت عليها بسهولة شديدة".

ولم يحدد الرئيس متى سيقوم فريقه القانوني بتقديم إجاباته المكتوبة للمحقق الخاص.

وأشار ترامب إلى أن صياغة الأسئلة ربما وضعت خصيصا للإيقاع بمن يجيب عليها واتهامه بالإدلاء بشهادة زور. وقال: "عليك دائما أن تكون حذرا عندما تجيب على أشخاص لديهم على الأرجح سوء نية. والآن لقد أجبت على تلك الأسئلة بطريقة روتينية جدا".

وتفاوض ترامب ومحاموه مع فريق مولر بشأن طريقة استجواب الرئيس في إطار التحقيق، بما شمل مناقشة مثوله للشهادة شخصيا أمام المحقق الخاص مولر.

وانتقد ترامب مجددا يوم الجمعة التحقيق ووصفه بأنه "حملة اضطهاد" ونفى أي تواطؤ مع موسكو فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016. كما نفت روسيا مرارا أيضا أي تدخل لها في تلك الانتخابات.