ترامب المتهم بالتآمر لقلب نتائج الانتخابات يدفع ببراءته امام المحكمة

مثل الرئيس السابق دونالد ترامب أمام محكمة فدرالية في واشنطن الخميس، حيث دفع ببراءته من تهم التآمر على مؤسسات الدولة من خلال محاولة عكس نتيجة انتخابات الرئاسة عام 2020.

وأجاب ترامب بأنه غير مذنب بعدما تليت عليه التهم والاحكام المترتبة عليها من قبل قاضية المحكمة موكسيلا أوباديايا.

وبحسب لائحة الاتهام التي نشرت الثلاثاء، فقد قام ترامب بالتامر ضد الدولة وانتهك الحقوق الانتخابية وعرقل اجراء رسميا في اطار مشروع اجرامي استهدف محاولة تغيير عمليّة فرز نتائج التصويت التي شارك فيها نحو 150 مليون ناخب.

وقالت اللائحة ان ترامب الذي يعد الاوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقبلة، واظب على نشر وترويج اكاذيب وادعاءات حول حصول تزوير نجم عنه تغيير نتيجة الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وتمت بلورة اللائحة التي جاءت في 45 صفحة اثر تحقيق اشرف عليه المدعي الخاص جاك سميث.

واعتبر ترامب مثوله أمام المحكمة بمثابة يوم حزين جدا للبلاد، مكررا الزعم بانه ضحية اضطهاد من قبل الديمقراطيين وبايدن الذي يعامله بوصفه "خصما سياسيا".

واعلن سميث الثلاثاء، عزمه السعي الى اجراء محاكمة سريعة للرئيس السابق، والذي قال ان اكاذيبه شجعت مناصريه على اقتحام مقر الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير 2021 من اجل اجهاض عملية تصديق البرلمان على فوز بايدن.

وهذه ثالث دعوى جنائية ضد ترامب الى جانب الدعويين المقامتين ضده على خلفية تجاوزات مالية متعلقة بشراء صمت ممثّلة أفلام إباحيّة، وكذلك سوء التعامل مع وثائق سرّية وبما يعرض الأمن القومي للخطر.

وخلافا للتوقعات، فقد اسهمت الاتهامات التي تلاحق ترامب في تصاعد شعبيته بصورة كبيرة بين الناخبين الجمهوريين، علما انه تعهد بان يمضي في حملته الانتخابية حتى لو تمت ادانته في تلك الاتهامات.