ترامب: تراجع ملحوظ للإصابات بكورونا في معظم الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تراجع ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عبر البلاد.

وكتب ترامب على صفحته الرسمية في "تويتر": "تشهد الإصابات بفيروس كورونا تراجعا كبيرا في كل أراضي الولايات المتحدة باستثناءات نادرة.. أنباء جيدة جدا بالفعل!".

يذكر أن الولايات المتحدة لا تزال في المرتبة الأولى بين دول العالم من حيث عدد الإصابات بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا. وسجلت في البلاد حتى الآن 1486376 حالة إصابة، وتوفي 89549 شخصا من تبعات هذا المرض. (إنترفاكس)