ترامب سلّم إجاباته على أسئلة المحقّق الخاص في قضية التدخّل الروسي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن أحد محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ موكّله سلّم الثلاثاء إجاباته الخطيّة على أسئلة المحقّق الخاص في قضية تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016 روبرت مولر.

وقال المحامي جاي سيكولو بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام أمريكية عديدة إنّه “اليوم، أجاب الرئيس على الأسئلة الخطية التي قدّمها مكتب المحقّق الخاص”، مشيراً إلى أنّ “الرئيس أجاب خطياً”.

بدوره قال محام ثان للرئيس الجمهوري هو رودي جولياني إنّه “حان الوقت لأن ينتهي هذا التحقيق”، مؤكّداً أنّ الرئيس برهن عن “تعاون غير مسبوق”.

ويرمي تحقيق مولر بشكل خاص إلى تحديد ما إذا حصل تواطؤ بين فريق الحملة الانتخابية للملياردير الجمهوري والسلطات الروسية.

والثلاثاء جدّد ترامب هجومه على هذا التحقيق، واصفاً إياه مجدّدا بـ”حملة اضطهاد” سياسي.

وقال الرئيس الجمهوري للصحافيين في حديقة البيت الأبيض قبيل مغادرته إلى فلوريدا حيث يعتزم تمضية عطلة عيد الشكر “لا تواطؤ، لا شيء”.

وأثار تحقيق مولر استياء كبيراً لدى ترامب الذي يقول إنّه ضحية مؤامرة حاكتها ضدّه المعارضة الديمقراطية.

وخلال عام ونصف العام أدّت تحقيقات روبرت مولر إلى توجيه اتهامات إلى ثلاثين شخصا أو كيانا أمريكياً وروسياً بينهم خصوصاً بعض المستشارين السابقين لترامب.

وقبل أسبوعين أقال ترامب وزير العدل جيف سيشنز وعيّن مكانه مؤقّتاً ماثيو ويتكر الذي سبق له وان أعلن مراراً تأييده لوجهة نظر الرئيس من تحقيق مولر.

ولوزير العدل سلطة على المدّعي مولر لكنّ سيشنز تخلّى عنها فور تعيين المحقق الخاص حرصاً منه على استقلالية التحقيق. واليوم تخشى المعارضة وبعض الجمهوريين من أن يحاول ويتكر فرض وصايته على تحقيقات مولر تزامناً مع دخولها مرحلة حاسمة. (أ ف ب)