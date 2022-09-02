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ترامب يفكر بالترشح للانتخابات الرئاسية القادمة

منشور 02 أيلول / سبتمبر 2022 - 09:16
دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق
دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق

يفكر دونالد ترامب  في الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها سنة 2024، وفق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق ومساعده.

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وبين كوشنر أن ترمب يفكر في الأمر بالتأكيد. لا يمكنه تحمل ما يحدث في البلاد. تحت قيادته، كان اقتصاد البلاد في حالة ممتازة، لقد ملأ الفجوة الاقتصادية التي خلفها كوفيد 19 .

واعترف كوشنر بأن ترامب تحدث معه بالفعل بشأن الانتخابات المقبلة، وعلى الرغم من أنه لم يقدم إجابة واضحة على مسألة المشاركة في السباق الرئاسي المقبل، إلا أن كوشنر أشار إلى أنه "من الصعب استبعاد أي شيء مع ترامب، لأنه مفكر مرن للغاية".

وفي وقت سابق، قالت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي السابق إنه يمكن أن يعلن عزمه على العودة للتنافس على منصب رئيس الدولة في الخريف.

وحسب أخر استطلاعات رأي فإن ما يقرب من 60% من الجمهوريين يريدون رؤية ترامب مرشحا للرئاسة.

كلمات دالة:دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابقدونالد ترامب

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