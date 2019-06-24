ترامب: كيم تمنى لي عيد ميلاد سعيدا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين، أن زعيم كوريا الشمالية تمنّى له عيدا سعيدا في رسالة وجّهها إليه في وقت سابق من الشهر الحالي، وسط مراوحة الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وبيونغ يانغ حول الملف النووي الكوري الشمالي.

ولدى سؤاله عن الرسالة صرّح ترامب الذي بلغ في 14 يونيو/ حزيران الرابعة والسبعين من العمر، للصحافيين في المكتب البيضاوي “لقد عايدني وكانت رسالة ودية”.

وتأتي تصريحات ترامب غداة نقل وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن كيم قوله إنه تلقى رسالة من الرئيس الأمريكي “محتواها ممتاز”.

وأفادت الوكالة الكورية الشمالية بأن “كيم جونغ أون ثمّن الحسّ السياسي للرئيس ترامب وشجاعته الاستثنائية وإنه سيدرس بعناية محتوى (الرسالة) المثير للاهتمام”.

ونشرت صحيفة “رودونغ سينوم” الرسمية الكورية الشمالية على صفحتها الأولى صورة لكيم وهو يقرأ رسالة ترامب في مكتبه.

وأكد البيت الأبيض، في بيان، أن “الرئيس ترامب وجّه رسالة وأن التواصل قائم بين الزعيمين”.

وكان ترامب قد أعلن في 11 يونيو/ حزيران أنه تلقى رسالة جديدة “رائعة” من الزعيم الكوري الشمالي.

وتأتي الرسائل المتبادلة بين ترامب وكيم بعد نحو أربعة أشهر من قمة هي الثانية بينهما عُقدت في فبراير/ شباط وانتهت من دون التوصل الى اتفاق حول ما توافق كوريا الشمالية على التخلي عنه مقابل رفع العقوبات.

ويأتي تقرير الوكالة الكورية الشمالية بعد يومين من استقبال الزعيم الكوري الشمالي للرئيس الصيني شي جينبينغ الذي اختتم الجمعة زيارة تاريخية إلى كوريا الشمالية.

وسيلتقي شي الرئيس الأمريكي أواخر الشهر الحالي خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان، ويقول محللون إن الرئيس الصيني يريد من زيارته لكوريا الشمالية أن يوجه رسالة إلى ترامب تظهر ما يتمتّع به من تأثير لدى الزعيم الكوري الشمالي.

