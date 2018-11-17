ترامب لا يبحث تسليم كولن لتركيا

فتح الله كولن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه لم يبحث إمكانية تسليم فتح الله كولن، رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة، إلى تركيا في إطار السعي لتخفيف ضغط أنقرة على السعودية.

وردا على سؤال عن احتمال تسليم كولن قال ترامب للصحفيين "لا.. هذا الأمر ليس محل بحث". وتطالب تركيا بتسليم كولن لمواجهة اتهامات بضلوعه في محاولة انقلاب في بلاده عام 2016.

وذكرت شبكة (إن.بي.سي نيوز) يوم الخميس أن إدارة ترامب درست إمكانية تسليم كولن في محاولة لإقناع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتخفيف الضغط على السعودية فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول الشهر الماضي.

ويسعى ترامب لتوثيق العلاقات مع السعودية مشيرا إلى دورها في مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة واحتمال إبرامها صفقات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات.

ونفت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة مناقشة هذا الأمر.

وقال ترامب يوم السبت إن علاقته بأردوغان ودية للغاية وإنه تحدث معه عن رغبته في تحسين العلاقات مع تركيا. كما وصف ترامب السعودية بأنها "حليف مهم للغاية فيما يتعلق بالوظائف والتنمية الاقتصادية".