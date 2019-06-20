ترامب يعلق على اسقاط ايران لطائرة اميركية مسيرة

تنوي الولايات المتحدة ارسال المزيد من القطع البحرية الى الخليج في اعقاب اسقاط ايران لطائرة اميركية مسيرة في الوقت الذي اعتبر الرئيس دونالد ترامب الفعل الايراني بانه مشين وجسيم

وقال ترامب: إيران "ارتكبت خطأ جسيما جدا" بإسقاط الطائرة الأميركية المُسيرة قرب مضيق هرمز.

وأسقطت إيران الخميس طائرة أميركية مُسيرة، قالت إنها كانت في مهمة تجسس فوق أراضيها، لكن واشنطن قالت إن الطائرة استهدفت في مجال جوي دولي في هجوم "لم يسبقه استفزاز".

والواقعة هي الأحدث في سلسلة وقائع شهدتها منطقة الخليج، التي تعد شريانا مهما لإمدادات النفط العالمية، منذ منتصف مايو، بما في ذلك هجمات بمتفجرات استهدفت 6 ناقلات نفط، بينما تنزلق طهران وواشنطن نحو المواجهة.

ولم تكشف تغريدة ترامب المقتضبة، الخميس، ما إذا كانت بلاده تنوي الرد على ما فعلته إيران، إلا أن مسؤولا أميركيا قال إن الولايات المتحدة تنوي إرسال قطع بحرية إلى موقع حطام الطائرة.

وتنفي إيران الضلوع في أي من الهجمات، لكن قلقا عالميا من مخاطر تفجر حرب أوسع بالشرق الأوسط تؤدي لتعطيل صادرات النفط أدى لقفزة في أسعار الخام، التي ارتفعت ما يزيد عن 3 دولارات إلى أكثر من 63 دولارا للبرميل، الخميس.