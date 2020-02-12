ترامب يهاجم بيلوسي ويقول إنها كانت تتمتم خلفي بغضب

شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجوما على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وموقفها من خطاب حالة الاتحاد.

وقال خلال خطاب ألقاه الثلاثاء في تجمع انتخابي حاشد في ولاية "نيوهامشير": "يوم الثلاثاء، عندما كنت ألقي خطاب حالة الاتحاد، كان هناك شخص خلفي يتمتم بفظاعة.. غير بناءة، كانت غاضبة جدا.. نحن من يجب أن نكون غاضبين وليست هي.. ولكن كنا نعلن بفخر عودة أمريكا مجددا أقوى من أي وقت مضى".

وتابع: "بعد يوم من خطابي في حالة الاتحاد، قام الحزب الجمهوري العظيم في مجلس الشيوخ بإفشال العزل الذي قام على أسس حزبيه، وتمت تبرئتي بشكل واضح ولا لبس فيه".

كما هاجم ترامب الحزب الديمقراطي، وقال إن الانتخابات في ولاية أيوا كانت فضيحة، ولا أحد يعرف حتى الآن الفائز في هذه الانتخابات من الديمقراطيين.

وألمح إلى أنه تجري عملية تزوير لإقصاء السيناتور والمرشح اليساري بيرني ساندرز. وقال: أتوقع أنهم يقومون بحملة لإقصاء ساندرز مجددا كما فعلوا في عام 2016.

وقبل أيام، اعتمل الخلاف المرير بين الرئيس الأمريكي ورئيسة مجلس النواب الديمقراطية خلال كلمته عن حالة الاتحاد، وامتنع ترامب عن مصافحتها، ومزقت هي نسخة من كلمته بينما كانت تقف وراءه.