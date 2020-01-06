ترامب يهدد بعقوبات على بغداد بعد دعوة البرلمان العراقي لرحيل القوات الأمريكية

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأحد عن رفضه فكرة الخروج من العراق، مهددا بفرض عقوبات كبيرة على بغداد إذا أجبرت القوات الأمريكية على المغادرة.

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان “إذا كان هناك أي عداء، وقاموا بأي شيء نعتقد أنه غير مناسب، فسوف نفرض عقوبات كبيرة جدا على العراق”.

وأضاف ترامب “لدينا هناك قاعدة جوية باهظة الثمن للغاية. تلك القاعدة تكلفت مليارات الدولارات لتأسيسها قبل فترة طويلة من عهدي. نحن لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا مقابلها”، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

وتابع الرئيس الأمريكي “إذا طلبوا منا المغادرة، وإذا لم يحدث ذلك بطريقة ودية للغاية. سوف نفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل. إنها ستجعل العقوبات الإيرانية تبدو هينة بعض الشيئ”.

وهدد ترامب مرة أخرى بالإنتقام الشديد من إيران إذا “فعلوا أي شيء”، مجددا التهديد بضرب المواقع الثقافية الإيرانية. (د ب أ)