ترامب من البيت الأبيض: أنا وحيد ومسكين

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين تغريدة قال فيها: " أنا وحيد، أنا مسكين في البيت الأبيض".

وكان من المقرر أن يسافر ترامب إلى فلوريدا مع أسرته لقضاء عطلات نهاية العام، إلا أنه قال الجمعة إنه سيبقى في واشنطن ما لم يتوصل مع النواب إلى اتفاق بشأن الميزانية لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: ''أنا وحيد، ومسكين في البيت الأبيض، أنتظر عودة الديمقراطيين، للتوصل إلى اتفاق بشأن تأمين الحدود''.

وتابع: "الديمقراطيون لايريدون التوصل إلى اتفاق، مما سيكلف بلدنا أموالا أكثر من جدار الحدود الذي نتحدث عنه.. جنون".

وأغلقت العديد من الإدارات الفيدرالية في الولايات المتحدة، بعد إرجاء الكونغرس مداولاته بشأن مشروع قانون الاتفاق وتلبية طلب ترامب الحصول على أموال لبناء جدار على الحدود.

واندلعت الأزمة عقب إعلان ترامب أنه لن يوقع مشروع الموازنة المؤقتة ما لم يشمل تمويلًا لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، في حين يصر الديمقراطيون على موقفهم الرافض للتمويل.

وأرجأ مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى ما بعد عيد الميلاد، المفاوضات الرامية لإقرار قانون للإنفاق الفيدرالي، ما يعني أنّ الإغلاق الجزئي للحكومة باقٍ حتى الخميس على أقلّ تقدير.

I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy!