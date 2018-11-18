النتيجة التي توصلت إليها وكالة المخابرات الأمريكية بأن الأمير محمد مسؤول عن قتل خاشقجي ممكنة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن الولايات المتحدة ستحدّد "خلال اليومين المقبلين" من قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضح ترامب أن "تقريرا كاملا" حول "من فعل ذلك" سيتم الانتهاء منه بحلول الاثنين أو الثلاثاء، وذلك في حديث له مع الصحفيين في ماليبو بكاليفورنيا، بعد تفقده الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات.

ووصف ترامب تقييما لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية ينحي باللوم على الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية في قتل خاشقجي بأنه "سابق لأوانه جدا" وقال إنه سيتلقى تقريرا كاملا بشأن هذه القضية يوم الثلاثاء.



وقال ترامب خلال زيارة لولاية كاليفورنيا إن هذه الجريمة "كان يجب ألا تحدث مطلقا".

وقال ترامب أيضا إن النتيجة التي توصلت إليها وكالة المخابرات الأمريكية بأن الأمير محمد مسؤول عن قتل خاشقجي "ممكنة".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا ساندرز، قالت السبت إن الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفيا إلى مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) جينا هاسبل، ووزير خارجيته مايك بومبيو حول جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأجرى ترامب الاتصالين خلال رحلته الجوية إلى ولاية كاليفورنيا، لتفقد وضع الولاية التي تضربها حرائق غابات واسعة منذ الأسبوع الماضي، حسبما أفادت "أسوشيتيد برس".

ولم تدلِ ساندرز بأي تفاصيل أخرى بشأن اتصاليّ ترامب مع المسؤوليّن الأمريكييّن.

وكان ترامب صرّح السبت، بأن بلاده لا تتجاهل التفاصيل المتعلقة بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول، مضيفا أنه كرئيس عليه أخذ العديد من الأمور بعين الاعتبار.

وشدد ترامب، في تصريحاته قبيل توجهه إلى ولاية كاليفورنيا، على أن واشنطن لديها علاقات متينة مع تركيا والسعودية.

ووصف ترامب في حديثه السعودية بأنها "حليف مذهل فيما يتعلق بالوظائف والتنمية الاقتصادية".