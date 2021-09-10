ترحيب قطري بإعلان الحكومة اللبنانية الجديدة

لاقى تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، الجمعة، ترحيب قطري.

وأعربت الدوحة عن تمنياتها للحكومة بالتوفيق والسداد في أداء مهامها.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان الجمعة، دعم دولة قطر الكامل للحكومة الجديدة حتى “تحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في التنمية والتقدم والازدهار”.

وجددت الدوحة، في البيان، استعداد دولة قطر الدائم للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني بما يعزز الأمن والاستقرار في البلاد.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن حكومته ستضع خطة إنقاذية بأسرع وقت ممكن، معربا عن أمله في وقف الانهيار الاقتصادي.

وتعهد ميقاتي بإجراء الانتخابات النيابية بموعدها في 8 مايو/ أيار المقبل.

ووقع الرئيس اللبناني ميشال عون مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، كلف عون ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار كل من سعد الحريري ومصطفى أديب عن عدم إكمال المهمة، جراء خلافات بين القوى السياسية.

وستخلف حكومة ميقاتي حكومة تصريف الأعمال التي استقالت عقب 6 أيام على انفجار كارثي وقع بمرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020.

ومنذ أكثر من عام، تحول الخلافات السياسية دون تشكيل حكومة تضع حدا للانهيار الاقتصادي، ولتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب.