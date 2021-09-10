لبنان .. حكومة جديدة بعد فراغ لأكثر من عام ورئيسها يتعهد بخطة إنقاذ

بعد فراغ لاكثر من عام، أُعلن في لبنان الجمعة عن ولادة حكومة جديدة جعل رئيسها نجيب ميقاتي أولوياتها وضع خطة انقاذ للبلاد، ووصف رئيس الجمهورية ميشال عون تشكيلتها بـ"أفضل ما تم التوصل اليه"، فيما سارع الزعيم السني سعد الحريري لإعلان عن دعمه لها.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية ان عون مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري تتألف من 24 وزيرا.

وكان عون كلف ميقاتي في 26 يوليو/ تموز الماضي بتشكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار كل من سعد الحريري ومصطفى أديب عن عدم إكمال المهمة، جراء خلافات بين القوى السياسية.

وستخلف حكومة ميقاتي حكومة تصريف الأعمال التي استقالت عقب 6 أيام على انفجار كارثي وقع بمرفأ بيروت في 4 أغسطس / آب 2020.

ومنذ عامين يرزح لبنان تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت إلى انهيار مالي، وتراجع في النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، ما انعكس شحا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

خطة لإنقاذ لبنان

وأعلن ميقاتي عقب الاعلان عن ولادة حكومته، انها ستضع خطة إنقاذ بأسرع وقت ممكن، معربا عن أمله في وقف الانهيار الاقتصادي.

وقال ميقاتي انه سيتواصل مع "كل الهيئات الدولية لتأمين أبسط أمور الحياة في لبنان"، واعدا اللبنانيين بالعمل "بمبدأ وطني، ولسنا مع فئة ضد فئة، ولن أفوت فرصة لدق أبواب العالم العربي".

واضاف: "يجب أن نوصل ما انقطع ولبنان ينتمي إلى هذا العالم العربي وهو فخور بهذا الأمر".

وأكد ميقاتي أن "الحكومة ستضع خطة إنقاذية بأسرع وقت ممكن، والوقت الآن للعمل وليس للجدل السياسي"، معربا عن أمله "بأن ننهض بهذه الحكومة وأن نوقف على الأقل الانهيار الحاصل وإعادة لبنان إلى عزه وازدهاره".

كما تعهد ميقاتي بإجراء الانتخابات النيابية، بموعدها في 8 مايو/أيار المقبل.

"أفضل ما توصلنا إليه"

ومن جانبه، قال الرئيس اللبناني في تصريح للإعلاميين، عقب إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، انها "أفضل ما تم التوصل إليه"، مضيفا ان "علينا العمل للخروج من المهوار (المأزق)".

رئيس لبنان ميشال عون يوقع مرسوم تشكيل الحكومة

وأضاف: "سنبدأ بحل المشاكل الأساسية كالبنزين والمازوت والخبز، إضافة إلى مصائب الفقر والديون والاضرابات وفيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت".

ومضى قائلا: "أنني لم آخذ الثلث المعطل (الأكثرية في الحكومة) وكان الأمر حربا سياسية، وما كان يجب أن نأخذه اخذناه والمهم أن نتوافق في العمل".

"كل الدعم"

وعلى صعيده، أعرب زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري عن دعمه لميقاتي، عقب تشكيل الحكومة.

سعد الحريري

وقال الحريري عبر تويتر: "أخيرا، وبعد 12 شهرا من الفراغ، بات لبلدنا حكومة".

وأضاف في تغريدته: "كل الدعم للرئيس ميقاتي في المهمة الحيوية لوقف الانهيار وإطلاق الإصلاحات".

قائمة وزراء الحكومة

فيما يأتي أسماء الوزراء الـ 24 في الحكومة الجديدة:

رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي. وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب. وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي. وزير الإعلام جورج قرداحي. وزير العدل هنري خوري. وزير الشباب والرياضة جورج كلاس. وزير الدفاع موريس سليم.

وزير المهجرين عصام شرف الدين شهيب. وزير المالية يوسف خليل. وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي. وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار. وزير الصناعة جورج بوجيكان. وزير الاتصالات جوني قرم. وزير السياحة وليد نصار. وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي.

وزير الصحة العامة فراس الأبيض. وزير الطاقة والمياه وليد فياض. وزير الثقافة محمد وسام مرتضى. وزير البيئة ناصر ياسين. وزير العمل مصطفى بيرم. وزير الزراعة عباس الحاج حسن. وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية. وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام.