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تركيا تستهدف 4 مواقع لـ"العمال الكردستاني" شمالي العراق

منشور 25 نيسان / أبريل 2021 - 01:42
تركيا تستهدف 4 مواقع لـ"العمال الكردستاني" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن استهداف 4 مواقع لحزب "العمال الكردستاني" (بي كا كا) في منطقة جبل قنديل في إطار عملية المخلب، شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "في الوقت الذي تستمر فيه عمليتا "البرق" و"الصاعقة"، وفق خطة المخلب، جرى استهداف 4 مواقع للمنظمة الإرهابية في منطقة جبل قنديل بغارات جوية".

وأكدت تقارير إخبارية تركية إنزال وحدات قوات خاصة تابعة للجيش التركي في هذه المنطقة تحت غطاء مقاتلات "إف-16" وطائرات مسيرة ومروحيات عسكرية ومدفعية. (الأناضول)

كلمات دالة:تركيا

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