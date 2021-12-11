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تركيا تكتشف حقل نفط قرب حدود سوريا

منشور 11 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 07:21
تركيا
تركيا

اكتشفت مؤسسة البترول التركية حقل للنفط الثقيل بالقرب من الحدود السورية، في جنوب شرق تركيا.

وأفادت المؤسسة عبر موقع تويتر، بإنها اكتشفت حقلا جديدا للنفط على بعد 32 كلم شرقي منطقة نصيبين التابعة لولاية ماردين.

وأضافت أن درجة كثافة النفط المكتشف "API" تبلغ 11.8، كما أرفقت المؤسسة تغريدتها ببعض الصور للحقل الجديد.

 

كلمات دالة:تركياحقل نفطي

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