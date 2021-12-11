تركيا تكتشف حقل نفط قرب حدود سوريا

اكتشفت مؤسسة البترول التركية حقل للنفط الثقيل بالقرب من الحدود السورية، في جنوب شرق تركيا.
وأفادت المؤسسة عبر موقع تويتر، بإنها اكتشفت حقلا جديدا للنفط على بعد 32 كلم شرقي منطقة نصيبين التابعة لولاية ماردين.
وأضافت أن درجة كثافة النفط المكتشف "API" تبلغ 11.8، كما أرفقت المؤسسة تغريدتها ببعض الصور للحقل الجديد.
Türkiye-Suriye Sınırından Yeni Keşif!— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) December 10, 2021
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik.🛢️📈
Millî Enerjide Güçlü Türkiye!🇹🇷#TPAO pic.twitter.com/ev4mDkEq5Y
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