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تركيا لن تسمح بأن تتحول منطقة آمنة في سوريا إلى "مستنقع"

تركيا لن تسمح بأن تتحول منطقة آمنة في سوريا إلى "مستنقع"
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