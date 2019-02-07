تركي آل الشيخ يوقع اتفاقات في لندن لتطوير قطاع الترفيه

قالت السعودية، الخميس، إن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي آل الشيخ، وقع عدة اتفاقات مع شركات في لندن لتطوير قطاع الترفيه بالمملكة.



وذكرت الحكومة السعودية في بيان أن "الاتفاقات الموقعة تشمل مذكرة تفاهم مع شركة (فلاينج ميوزيك) لتنظيم عدد من العروض المسرحية العالمية مثل (ثريلر)".



وأوضحت أن الهدف من الاتفاقيات هو "إثراء وتنويع المحتوى الترفيهي في المملكة، واستقطاب أحدث الخبرات العالمية في هذا المجال".