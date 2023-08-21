تزايد مظاهر العداء ضد العرب.. مهاجمة سائح كويتي في الشارع العام بتركيا (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع يُظهر لحظة هجوم شاب تركي على سائح كويتي بعد تصادم سيارتيهما، في مشهد أثار موجة من الانتقادات والاستنكار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تبدأ اللقطات بالشاب التركي وهو يتوقف بجوار سيارة السائح الكويتي، حيث يبدي غضبًا شديدًا تجاه الحادثة والأضرار التي لحقت بسيارته.

ودون أدنى تردد، يستخدم التركي يده بقوة لتكسير المرآة الجانبية لسيارة الشاب الكويتي، تاركًا وراءه أثر الهجوم العدواني.

أتراك يتهجمون على سيارة سائح كويتي في تركيا😨! pic.twitter.com/sQhsGHgMgJ — Gorgeous (@gorgeous4ew) August 20, 2023

تصرف عدواني

في استجابة لهذا التصرف العدواني، قام الشاب الكويتي بتصوير فيديو يوثق الحادثة مع تعليقات الشاب التركي.

ويظهر في الفيديو الشاب الكويتي وهو يتحدث بتحدي وهدوء في وجه الهجوم، قائلاً: "صورهم وهم يهاجمونا، لا مشكلة، الشرطة ستأتي الآن وسنتفاهم معكم".

انتقد مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي بشدة هذا السلوك العدواني من قبل الشاب التركي، حيث اعتبروه تصرفًا غير مقبولٍ ومشين.

كما استنكر الكثيرون طريقة التحدث مع الشاب الكويتي والهجوم على سيارته بسبب حادث بسيط.

اعتداء على العرب

تجدر الإشارة إلى أنه في الفترة الأخيرة، انتشرت ظواهر الاعتداء على السياح العرب واللاجئين السوريين في تركيا، مما أثار ردود فعل كبيرة في العالم العربي، مع دعوات لمقاطعة السفر إلى تركيا بقصد السياحة.

