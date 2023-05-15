تسجيل صوتي.. مقتدى الصدر يصف بعض أنصاره بالشواذ

أمر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، بوقف مراسم عزاء والده في النجف وإغلاق المرقد لـ 5 أيام، عقابا لمن يدعون من اتباعه أنه المهدي المنتظر.

ووصف الصدر، بعض اتباعه بذوي العقائد المنحرفة، مبرئا نفسه منهم، ومن أفعال الشواذ والمفسدين، ممن يدعون بأنه الإمام المهدي.

وقال الصدر في بيان صوتي، بثه في حسابه على موقع "تويتر"، مساء أمس الأحد: "ما أنا إلا مقتدى بن محمد بن محمد صادق ابن محمد مهدي ابن إسماعيل الصدر (...) ولا أدّعي ذلك وما كان لي أن أدعي ذلك أو يدعي لي ذلك أي أحد على الإطلاق، ولم أدعي لنفسي قدسية أو اجتهادًا أو زعامة، فما أنا إلا آمر بالمعروف ناه عن المنكر".

أكد زعيم التيار الصدري، أن أفضل عقوبة لمن وصفهم بالشرذمة المنافقين، وممن يدعمهم من الفاسدين والميليشيات، هو حرمان الجميع من إقامة مراسم العزاء في ذكرى مقتل والده لهذا العام.

وقال: "كأمين عام للمرقد الشريف أوقف جميع مراسم العزاء في النجف الأشرف وإلغاء الزيارة وغلق مرقد السيد الشهيد لمدة 5 أيام، فلا يحضر أحد منكم للنجف الأشرف والزيارة، فأطيعوا واسمعوا".