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تسريب بيانات مئات المسؤولين الألمان بمن فيهم ميركل

تسريب بيانات مئات المسؤولين الألمان بمن فيهم ميركل
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