تشاووش أوغلو: الحرب الليبية ستطول إن لم يتم إيقافها

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الاثنين، إن أي طرف في الحرب الداخلية الليبية لن يحقق النصر، وأن هذا الحرب ستطول إذا لم يتم إيقافها.

تصريح تشاووش أوغلو هذا، جاء خلال تقييمه للسياسة الخارجية التركية في عام 2019.

وأوضح تشاووش أوغلو أن الانقلابي خليفة حفتر يتفوق في ليبيا من ناحية القوة الجوية.

وتابع قائلا: “على الجميع أن يدرك بأن لا منتصر في الحرب الليبية، ويمكن أن تطول كثيرا إذا لم نوقفها، وفي حال دخلت قوات حفتر العاصمة طرابلس، فإن هذه الحرب ستطول كثيرا وسيموت أناس كثر”.

وتعليقا على قصف الكلية العسكرية في العاصمة طرابلس قبل أيام، قال تشاووش أوغلو: “مثل هذه الغارات قد تفتح الطريق لتطورات تؤدي إلى انقسام ليبيا”.

والأحد الماضي، أعلن “مركز الطب الميداني والدعم”، التابع لوزارة الصحة الليبية، أن “القصف الذي تعرض له طلبة الكلية العسكرية، مساء السبت، راح ضحيته 30 شهيدا وأكثر من 33 جريحا”.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية.

وأجهض هذا الهجوم جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي. (الأناضول)