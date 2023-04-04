تشييع حاشد في طهران لضابطين ايرانيين قتلا بغارة اسرائيلية في دمشق

شيع الالاف في طهران الثلاثاء، ضابطين في الحرس الثوري كانا لقيا مصرعهما خلال غارة اسرائيلية استهدفت مواقع قرب العاصمة السورية دمشق الجمعة.

وردد المشاركون هتاف "لتسقط اسرائيل" اثناء مراسم تشييع ضابطي الحرس الثوري الايراني ميلاد حيدري ومقداد مهقاني في إحدى ساحات طهران.

وتوعد الناطق باسم الحرس الثوري رمضان شريف بـ"الثأر لدماء الشهيدين"، فيما دعت ام ميلاد حيدري الحشود الى السير على خطاه، كما نقلت عنهما وكالة تسنيم.

وتعهد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كناني الاحد، بان لا تذهب دماء هذين المستشارين هباء، مضيفا ان ايران سترد على مقتلهما "في الزمان والمكان المناسبين".

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان قال ان غارة اسرائيلية استهدفت الجمعة، مواقع عسكرية للحكومة والقوات الموالية لايران جنوب غربي العاصمة دمشق.

وقال الحرس الثوري الايراني عبر موقع "سباه نيوز" التابع له ان الغارة اسفرت عن مقتل مستشارين عسكريين ايرانيين، كشفت عن هوية احدهما ويدعى ميلادي حيدري، متعهدا بان يجعل اسرائيل تدفع ثمن "جرائمها".

والثلاثاء، قُتل مدنيان سوريان، في ضربة صاروخية إسرائيلية استهدفت دمشق وجنوب البلاد، في هجوم هو الرابع من نوعه خلال اسبوع.

وكان خمسة جنود سوريين اصيبوا قبل في غارة اسرائيلية قرب حمص بوسط سوريا فجر الاحد، بحسب ما افادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

ووجهت اسرائيل خلال السنوات السابقة مئات الضربات الجوية ضد مواقع للقوات الحكومية وأهداف ايرانية او تابعة لحزب الله اللبناني في سوريا، البلد الذي تدعم طهران حكومته في الحرب المستمرة منذ 2011.

وفيما تكرر اسرائيل انها ستواصل التصدي محاولات إيران لترسيخ وجودها في سوريا، لكنها نادرا ما تؤكّد شنها غارات في هذا البلد.

