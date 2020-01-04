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تشييع سليماني في سيارات اميركية

منشور 04 كانون الثّاني / يناير 2020 - 09:00
أبرز منتجات الصناعة الأميركية، سيارة شيفروليه، لعملية تشييع المقتولين
أبرز منتجات الصناعة الأميركية، سيارة شيفروليه، لعملية تشييع المقتولين

تسببت السيارة التي نقلت جثماني القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي أبو المهدي المهندس، في إثارة الجدل خلال مراسم تشييعهما في بغداد، السبت.

نتيجة بحث الصور عن تشييع سليماني"

وانتشرت صورة شاحنة “بيك أب” التي نقلت الجثمانين وسط بغداد، وهي من نوع شيفروليه أميركية الصنع، الأمر الذي أثار السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

نتيجة بحث الصور عن تشييع سليماني"

وسارت شاحنة “بيك أب” شيفروليه سيلفرادو الأميركية، مزينة بصور سليماني والمهندس، وسط حشود من المناصرين في بغداد.

نتيجة بحث الصور عن تشييع سليماني"

وأصبحت لقطة مقدمة الشاحنة بشعار شيفروليه الذهبي الشهير، وسط الحشود، الأبرز خلال التشييع، وذلك لأنها تمثل تناقضا ملفتا، بين سخط المشيعين على الولايات المتحدة، بعد تنفيذها عملية جوية قتلت القياديين فجر الجمعة، وبين استخدامهم أحد أبرز منتجات الصناعة الأميركية، سيارة شيفروليه، لعملية تشييع المقتولين.

نتيجة بحث الصور عن تشييع سليماني"


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