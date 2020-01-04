تشييع سليماني في سيارات اميركية

تسببت السيارة التي نقلت جثماني القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي أبو المهدي المهندس، في إثارة الجدل خلال مراسم تشييعهما في بغداد، السبت.

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وانتشرت صورة شاحنة “بيك أب” التي نقلت الجثمانين وسط بغداد، وهي من نوع شيفروليه أميركية الصنع، الأمر الذي أثار السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وسارت شاحنة “بيك أب” شيفروليه سيلفرادو الأميركية، مزينة بصور سليماني والمهندس، وسط حشود من المناصرين في بغداد.

اللهم أدم عليهم أحزانهم وعويلهم وأهلكهم جميعا

اللهم عليك بهم فهم لايعجزونك

اللهم لاتبقي منهم أحدا ومزقهم تمزيقا وجميع من وقف مع الطاغية وعصبته ووشارك في قتل المسلمين #قاسم_سليماني #أبومهدي_المهندس pic.twitter.com/hk7SAhoxmU — موسى الأسعد #صحيح_البخاري (@mosaaalasaad) January 3, 2020

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وأصبحت لقطة مقدمة الشاحنة بشعار شيفروليه الذهبي الشهير، وسط الحشود، الأبرز خلال التشييع، وذلك لأنها تمثل تناقضا ملفتا، بين سخط المشيعين على الولايات المتحدة، بعد تنفيذها عملية جوية قتلت القياديين فجر الجمعة، وبين استخدامهم أحد أبرز منتجات الصناعة الأميركية، سيارة شيفروليه، لعملية تشييع المقتولين.

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