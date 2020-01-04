تشييع سليماني في سيارات اميركية

تسببت السيارة التي نقلت جثماني القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي أبو المهدي المهندس، في إثارة الجدل خلال مراسم تشييعهما في بغداد، السبت.
وانتشرت صورة شاحنة “بيك أب” التي نقلت الجثمانين وسط بغداد، وهي من نوع شيفروليه أميركية الصنع، الأمر الذي أثار السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وسارت شاحنة “بيك أب” شيفروليه سيلفرادو الأميركية، مزينة بصور سليماني والمهندس، وسط حشود من المناصرين في بغداد.
اللهم أدم عليهم أحزانهم وعويلهم وأهلكهم جميعا— موسى الأسعد #صحيح_البخاري (@mosaaalasaad) January 3, 2020
اللهم عليك بهم فهم لايعجزونك
اللهم لاتبقي منهم أحدا ومزقهم تمزيقا وجميع من وقف مع الطاغية وعصبته ووشارك في قتل المسلمين #قاسم_سليماني #أبومهدي_المهندس pic.twitter.com/hk7SAhoxmU
وأصبحت لقطة مقدمة الشاحنة بشعار شيفروليه الذهبي الشهير، وسط الحشود، الأبرز خلال التشييع، وذلك لأنها تمثل تناقضا ملفتا، بين سخط المشيعين على الولايات المتحدة، بعد تنفيذها عملية جوية قتلت القياديين فجر الجمعة، وبين استخدامهم أحد أبرز منتجات الصناعة الأميركية، سيارة شيفروليه، لعملية تشييع المقتولين.
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