تعرف على الدكتور ابراهيم البدوي المرشح لخلافة عبدالله حمدوك

تحدثت تقارير اعلامية سودانية عن اجتماعات واتصالات بين عدة اطراف سياسية واجتماعية في البلاد لتحديد الشخصية التي ستخلف رئيس الحكومة المستقيل عبدالله حمدوك وقالت ان التوجهات تصب نحو وزير المالية السابق، الدكتور إبراهيم البدوى لرئاسة مجس الوزراء السوداني

وزير المالية إبراهيم البدوى

وقالت مصادر سودانية مطلعة أن أعضاءً بالمكون العسكري في مجلس السيادة رشحوا اسم وزير المالية السابق لرئاسة الحكومة وفق ما نقل تلفزيون الغد الاماراتي الذي نقل تاكيدات المصادر بـ قيام رئيس المجلس السيادي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان باتصالات رسمية مع البدوي، بشأن خلافة حمدوك، مشيرة إلى أن البدوي يجري مشاورات مع مقربين من أجل الموافقة أو الرفض.

من هو ابراهيم البدوي؟

اقرأ السيرة الذاتية لابراهيم البدوي من موقع ويكيبيديا

وتولى إبراهيم البدوي البالغ من العمر 68 عاماً، حقيبة وزارة المالية في حكومة حمدوك الأولى حتى يوليو 2020.

واستقال البدوي في 2020 بعد خلافات مع حمدوك الذي تحفظ على الميزانية التي قدمها في ديسمبر 2019، وضمت عدداً من البرامج الإصلاحية.

وتخرج البدوي من كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم عام 1978، وحصل على ماجستير الإحصاء من جامعة نورث كارولاينا الأميركية، ثم الدكتوراه من الجامعة نفسها في الاقتصاد والإحصاء.

وشغل عدة مناصب في مؤسسات مالية عالمية من بينها البنك الدولي الذي عمل خبيراً به لمدة 20 عاماً في الفترة بين 1989 و2009.

وتولى مهمة تنسيق السياسات الاقتصادية للمجتمع الدولي في برنامج إعادة الإعمار بالسودان في إطار اتفاقية السلام السودانية التي وقعت عام 2005.

كما شغل منصب مدير مركز السياسات والبحوث الاقتصادية في مجلس دبي الاقتصادي.

وتم انتخابه لمنصب المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية.

وحتى الآن، حرَّر البدوي 12 كتاباً وطبعات خاصة بالمجلات العلمية، فضلا عن نشر حوالي 90 مقالًا أو فصلاً في المجلات العلمية، كما ساهم في إنجاز عدد كبير من الأوراق البحثية الأكاديمية.