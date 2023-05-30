الموكب الأحمر.. تاريخ وتقليد يرافق الأردنيين في مناسباتهم

يعد الموكب الاحمر رفيق الاردنيين في جميع المناسبات الوطنية، ويعد تقليدا ملكيا ممتدا منذ تأسيس المملكة، ودائما يسجل وقع حضورة مشاعر ايجابية لدى المواطنين، وسيطل على شوارعهم يوم الخميس بمنازفة زفاف ولي العهد الامير حسين بن عبدالله الثاني على الانسة رجوة آل السيف

يستقل “الموكب الأحمر” يستقله 71 فرداً من الحرس الملكي بلباس الجيش العربي الاردني مع الخيل والكوفية الحمراء، والمركبات العسكرية الحمراء المكشوفة والدراجات، في الأول من حزيران بـ موكب زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد والآنسة رجوة السيف، على خط سير يبدا من قصر زهران حتى قصر الحسينية،

وكالة الانباء الاردنية بترا نقلت عن المستشارة في شؤون التاريخ والتراث الملكي الأردني منتهى العبداللات، قولها ان الموكب الملكي الاحمر تقليد ملكي عريق، انطلق للمرة الأولى في عهد الملك عبد الله الأول، ولكن طرأت عليه متغيرات تناسب كل مرحلة إلى أن اعتمد له اللون الأحمر.

وحسب العبدللات فان الموكب الاحمر يتشكل من عشرين سيارة كلاسيكية مكشوفة ذات دفع رباعي من نوع “اللاندروفر” وهناك 6 سيارات احتياط ترافقها عشر دراجات بطريقة منظمة متناغمة.

وعن اللون الاحمر تحديدا الذي يميز هذا الموكب، فان العبداللات تؤكد انه نسبة لراية الهاشميين ذات اللون الأحمر العنابي التي تكون ضمن الموكب

والى جانب راية الهاشميين فان الموكب يرفع راية الحرس الملكي الصفراء وشارتها المتمثلة بوجه الأسد والسّيفين، ويرتدي فريق الموكب الأحمر الزي العسكري، مع الشماغ الأحمر والعقال الذي يحمل شعار الجيش العربي، ويحملون وشاح أحمر على صدورهم.

وينطلق الموكب الاحمر بأمر من الملك عبدالله الثاني، في مناسبات معينة كالأعياد الوطنية والمناسبات الرسمية مثل ذكرى الاستقلال، الاحتفالات بعيد الجيش والثورة العربية الكبرى، كما انه يرافق الملك أثناء التوجه إلى مجلس الأمة (البرلمان) ، لإلقاء خطاب العرش، بالاضافة الى مشاركته في حفلات زفاف الامراء وأثناء الزيارات الرسمية للملوك والرؤساء الى الاردن