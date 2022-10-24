تعرف على توقيت كسوف الشمس الجزئي في العواصم العربية

يشهد العالم غدا الثلاثاء كسوفاً جزئياً للشمس خاصة في نصف الكرة الشمالي، في ظاهرة تستمر ساعتين، في وقت اكدت تقارير صحية ان الكسوف الجزئي لن يشكل ظلمة كاملة ، لكنه قد يؤذي الناظرين ودعت لالتزام الحذر

كسوف جزئي

وحسب تقارير فلكية منها المعهد الفرنسي للميكانيكا السماوية وحساب التقويم الفلكي التابع لمرصد باريس فان الظاهرة ستبدأ يوم الثلاثاء في الساعة 08:58 بتوقيت غرينتش في أيسلندا، وتنتهي عند الساعة 13:02 قبالة الهند، مروراً بأوروبا وشمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط

دعاء كسوف الشمس:

"اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعا، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورا" "اللهم اهدنا فيمن هديت،وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك، فلولا أنت ما تبنا إليك" "اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك" .إذا رأيتم ذلك فادعوا الله و كبروا و تصدقوا و يصلى أربع ركعات

من جهته قال رئيس الجمعية الفلكية في جدة، ماجد أبوزاهرة لموقع "العربية نت" السعودي بأن كسوف الشمس الجزئي يستمر 4 ساعات و4 دقائق ما بين 11:58 صباحاً و04:02 عصراً بتوقيت مكة ، وسيغطي قرص الشمس بنسبة 82٪ بالقمر عند ذروته العظمى بسماء مدينة نيجنفارتوفسك الواقعة في غرب سيبيريا.

وقال مرصد باريس في بيان "لن يلمس ظل القمر الأرض و"لن يكون من الممكن مشاهدة الاختفاء التام لقرص الشمس في أي مكان"

وقال عالم الفلك في مرصد باريس، فلوران ديليفلي، لوكالة الانباء الفرنسية أنه "لبدء الشعور بالظلام في السماء، وإدراك نوع من الضوء البارد، فإنك تحتاج على الأقل إلى 95% من التعتيم على الشمس".

في 12 أغسطس 2026، سيحدث كسوف كلي سيؤدي إلى تعتيم على القرص الشمسي بنسبة 92 في المئة، وفق مرصد باريس.

الكويت : تعطيل المدارس

في الاثناء أعلنت وزارة التربية الكويتية عن تعطيل المدارس في الكويت يوم غد الثلاثاء بسبب الكسوف الجزئي للشمس، وفق ما نقلت

وكالة الأنباء الكويتية "كونا"

واشارت الوكالة الى ان القرار بناءا على توصيات وزارة الصحة بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة قبل الكسوف بساعتين لحماية العين على أن تستأنف الدراسة بعد غد الأربعاء.

عاجل 🔴

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دولة الكويت تعلن رسمياً تعطيل الدراسة في جميع مدارس الكويت يوم غد الثلاثاء ؛ بسبب كسوف الشمس الجزئي المتوقع بمشيئة الله؛ وذلك خشية من تعرض الطلاب للنظر للشمس مباشرة.

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الكويت — خبر عاجل (@AJELNEWS24) October 24, 2022

الاردن: لا تعطيل للمدارس بل محاضرات توعوية

الى ذلك نقل موقع هلا اخبار الاردني التابع للقوات المسلحة عن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وجيه عويس، "إنه لن يتم تعطيل المدارس بسبب الكسوف الجزئي الذي سيوثر على المملكة غدا الثلاثاء" وقال ” أن مرحلة الكسوف ستكون خلال ساعات الظهيرة والتي يكون الطلبة خلالها اما في منازلهم أو داخل الغرف الصفية، وهو ما يوفر حماية لهم من خطر النظر المباشر لأشعة الشمس.

وسيتم تقديم محاضرات توعوية للطلبة حول الكسوف واضرار النظر المباشر لأشعة الشمس وفق الوزير الاردني.