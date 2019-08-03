تعرف على حجم ثروة السعوديات

كشفت الدكتورة نوف بنت عبد العزيز الغامدي، المستشارة في برامج تمكين المرأة في السعودية، حجم الثروات التي تملكها المرأة السعودية داخل وخارج المملكة.

وقالت نوف بنت عبد العزيز في تصريحات نقلتها وكالة انباء "سبوتنيك" الروسية إن قيمة ما تملكه المرأة في المملكة تقدر بـ185 مليار دولار، وهي على شكل ودائع نقدية.

وأضافت أن المرأة السعودية تساهم بنسبة كبيرة في "رؤية المملكة"، وأن بعض التقارير تشير إلى أن ثروة السعوديات ستزيد بمعدل 10.5 مليارات دولار خلال 2020، كما أن استثمارات سيدات الأعمال السعوديات خارج المملكة تقدر بنحو 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).

واعتبرت الدكتورة نوف ان المرأة السعودية شخصية متميزة وتفوق نظيراتها في الخليج والعالم العربي في الإبداع والفكر والتحدي وقد دخلت مجالات عديدة لتشارك الرجل طموحه، وتقود المجتمع وتمثله عالميا ، وتمكنت من وضع بصمة مهمة على خارطة العالم .

واوضحت ان ما تملكه المرأة السعودية تقدر بــ 40% من الثروة العائلية في السعودية، وتقدر بـ185 مليار دولار، وهي على شكل ودائع نقدية، وتشكِّل النسبة المشار إليها من إجمالي الثروات الشخصية المودعة لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة.

واشارت الى انه من المتوقع ارتفاع ثروة النساء السعوديات بمعدل 10.5 مليار دولار، خلال عام 2020، أي أن حجم الثروة النسائية السائلة للسعوديات يوازي مجموع ما تملكه النساء مجتمعات في دول الخليج العربي الخمس الأخرى.

واوضحت ان النساء يشكلن 41% من سكان الخليج، نسبة العاملات منهن تصل إلى 16%، وقد أحرزت الاستثمارات النسائية السعودية تقدما على مثيلاتها في دول "مجلس التعاون الخليجي"، والبالغة نحو 300 مليار دولار، وقدر تقرير للبنك البريطاني "جيتهاوس" حصة السعوديات منها بنحو 100 مليار دولار.

وتتركز استثمارات النساء السعوديات في المصارف، والشركات والمشاريع والعقارات، والتي تجاوزت الحدود الجغرافية للمملكة إلى خارجها، بحثا عن دول جديدة للاستثمار فيها من جانب سيدات الأعمال السعوديات، فيما استحوذ الاستثمار العقاري والسياحي على الحيز الأكبر من استثمارات المرأة السعودية.

وقدر التقرير حجم استثماراتها في الفنادق فقط بنحو ثلاثة مليارات ريال، حيث أن أرصدة السعوديات في المصارف المحلية تبلغ نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، وهي إما مودعة في شركات عائلية، أو عقارات، أو حسابات مصرفية، وتشير بعض التقارير بأنّ ثروة السعوديات ستزيد بمعدل 10.5 مليارات دولار خلال 2020، كما أن استثمارات سيدات الأعمال السعوديات خارج المملكة تقدر بنحو 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، منها 60 مليار ريال في دبي، بسبب التسهيلات المتوفرة، وتصل حجم السيولة المالية التي تملكها النساء في السعودية إلى 19 مليار دولار من إجمالي الثروات الشخصية المودعة لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة.

كما تسيطر النساء على ما نسبته 20% من رأس المال في الصناديق المشتركة السعودية، ويمتلكن 33% من مؤسسات الوساطة المالية، و40% من الشركات العائلية، وبحسب أحدث الإحصاءات، فإن النساء السعوديات يتحكمن بما يقارب 210 مليارات دولار من الثروات المنقولة وغير المنقولة من عقارات وأسهم وسندات وثروات أخرى و 80% من السيدات يدرن أصول أموالهن.

بينما 10% تدار ثرواتهن عبر وكلاء، والنسبة الباقية من قبل أقاربهن، وتمتلك سيدات الأعمال في السعودية 1500 شركة، تشكل ما نسبته 3.4% من إجمالي المشاريع المسجلة بالمملكة، وتشمل قطاعات مختلفة، وهناك 5500 سجل تجاري بنسبة 20% لمشاريع تجارية نسائية ضمن قطاعات تجارة التجزئة، والمقاولات والبيع بالجملة، والصناعات التحويلية.

واكدت الدكتورة نوف بنت عبدالعزيز ان المراة السعودية لن تكتفي أو تتوقف، لأن التطورات والتغيرات التي تحدث في العالم يوما بعد يوم تزيد من تطلعاتها وأهدافها المنشودة، ولن يأتي اليوم الذي تتوقف فيه المرأة السعودية عن تحقيق طموحاتها وتطلعاتها، فالطريق دائما تحت الإنشاء والتنمية مستمرة.