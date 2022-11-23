تعرف على ردود الافعال الداخلية والخارجية على عملية القدس

باركت فصائل وحركات فلسطينية عملية التفجير في موقف الباصات المركزية بالقدس المحتلة، حيث اعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بشكل رسمي ان الهجوم "على خلفية قومية" وقد اسفر الهجوم المزدوج عن مصرع مستوطن واصابة 19 اخرين.

واستشهد 130 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية هذا العام، ما يجعله الأكثر دموية منذ 2006.

الفصائل الفلسطينية تشيد بالعملية

اكدت بيانات منفصلة اصدرتها الفصائل الفلسطينية عقب العملية المزدوجة في القدس المحتلة على ان العملية ردا على انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني

أشادت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، بـ "العملية البطوليّة" وقالت أنّ هذه العملية البطولية النوعية تأتي في إطار الرد المستمر على جرائم الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين بحق أبناء شعبنا.

طارق عزالدين المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي اكد : إن العملية المباركة في مدينة القدس المحتلة تأتي في سياق الرد الطبيعي على هذا الاحتلال وعلى إرهابه وممارساته الإجرامية بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل.

حركة المقاومة الشعبيّة: العملية تأتي وفاءًا لدماء شهداء شعبنا وانتصارًا لمعاناة الأسرى، وهي رد طبيعي على جرائم ومجازر العدو.

الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة: "شعبنا الفلسطيني عازم على تلقين الاحتلال الدرس تلو الدرس الأشد والأقوى على ما يقوم به بحق المسجد الأقصى المبارك".

ردود افعال غربية واسرائيلية