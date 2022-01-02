تعطيل الدراسة في الكويت الإثنين والأمطار الغزيرة "تٌغرق" البصرة

قررت الكويت تعطيل الدراسة الاثنين في كافة المدارس الحكومية بسبب الأحوال الجوية السيئة التي تسببت بإغلاق الجسور والشوارع، فيما أغرقت الأمطار الغزيرة شوارع في إمارة الشارقة وداهمت معظم مناطق محافظة البصرة جنوبي العراق.

وقال وزير التربية الكويتي علي المضف انه "تقرر وقف الدراسة غدا الإثنين في كافة المدارس الحكومية والخاصة، نظرا لحالة الطقس والظروف الجوية التي تمر بها البلاد" بحسب ما نقلته عنه وكالة الانباء الكويتية الرسمية.

وأضاف المضف أنه تقرر "تأجيل الاختبارات المقررة للمراحل المتوسطة، إضافة إلى تعطيل الدراسة الحضورية لجامعة الكويت (حكومية) والجامعات الخاصة".

واوضح وكيل وزارة التربية الكويتية علي اليعقوب أن "قرار تعطيل الدراسة وتأجيل الاختبارات، يأتي نظرا لاستمرار الأجواء المطرية واحتمال عدم تحسن الأحوال الجوية في عموم البلاد".

امطار غزيرة الفحيحيل والمنقف تصوير حمد العوض#امطار_الكويت #شبكة_طقس_الكويت_والخليج pic.twitter.com/nszRRJOVtm — شبكة طقس الكويت والخليج (@q8_net_weather) January 2, 2022

وفي وقت سابق الأحد، حذرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية في بيان، من أمطار غزيرة ورعدية على أنحاء البلاد، مع نشاط في سرعة الرياح وانخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

ا.د.حسين الهدبا رنا الفارس:

رحيلچ أصبح مطلب الآن، صار لچ ٣ سنوات ونفق الغزالي والمنقف وغيرهم يغرقون بكل نزلة مطر من قبل تستلمين الوزارة ومن عقب ما استلمتي، وماحركتي شئ ولا عالجتي الخلل الموجود، لذلك قدمي الاستقالة الآن خلي غيرج يسنّع شوارعنا وجسورنا وأنفاقنا.@HusainAlhadba pic.twitter.com/Qn1oYTJ4cQ — مرسال نيوز (@Mersal_News) January 2, 2022

وأعلنت قوة الإطفاء العام أن فرقها تعاملت منذ الصباح الأحد مع 103 بلاغات، وتم إنقاذ 106 أشخاص معظمهم كانوا عالقين في تجمعات للمياه في الطرق والمنازل نتيجة هطول الأمطار في البلاد.

وقالت إن معظم البلاغات تركزت في محافظتي حولي والفروانية، متوقعة زيادة عدد البلاغات خلال الساعات القادمة إذا استمر هطول الأمطار.

وناشدت المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية إلى حين استقرار الأحوال الجوية.

طقس خليجي متطرف

وفي الإمارات، تساقطت أمطار غزيرة في أنحاء البلاد، خصوصًا في دبي وأبوظبي. وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" أنه من المتوقع أن يستمرّ الطقس السيء حتى يوم الخميس.

وتزايدت الأمطار بسبب تلقيح الغيوم، وهي تقنية تستخدمها السلطات لزيادة كمية الأمطار التي تكون عادة ضئيلة ونادرة.

شارع في امارة الشارقة

وفي إمارة الشارقة، علق مارة وسيارات في مياه وحلية ولم تفد السلطات عن سقوط ضحايا، بحسب ما أوردت "فرانس برس".

وتشهد المملكة العربية السعودية أيضًا هطول أمطار غزيرة بما في ذلك على المعتمرين في مدينة مكة (غربي البلاد). ونبه جهاز الدفاع المدني إلى تواصل تساقط الأمطار، بشكل معتدل، في مناطق عدة.

وفي قطر، دعت السلطات السكان إلى التحلي بالحذر، وأعلنت أنها تتوقع هطول "أمطار رعدية" و"رياح قوية" في مناطق عدة اعتبارًا من الأحد.

وكانت سلطنة عمان أعلنت، السبت، احتمال هطول "أمطار رعدية متفاوتة الغزارة" في مناطق عدة في البلاد. ونشر التلفزيون الرسمي مشاهد لطرقات تغرق بالمياه.

وتتمتع دول الخليج بمناخ معتدل في الشتاء تصل فيه الحرارة إلى 20 درجة مئوية، باستثناء فترات نادرة وقصيرة جدًا قد تشهد خلالها تساقط أمطار بين نوفمبر ويناير.

أمطار البصرة

وشمالا، تعرضت غالبية مناطق محافظة البصرة جنوبي العراق للغرق جراء الأمطار والسيول الغزيرة، مما أدى إلى توقف حركة المرور في العديد من شوارعها الرئيسية.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر غرق طرق مدينة البصرة الرئيسية فضلاً عن غرق المناطق التي ما زالت مغمورة بمياه الأمطار لغاية الآن.

وفي قضاء الزبير غربي محافظة البصرة، وصلت مياه الأمطار إلى مستويات مرتفعة أدت إلى غرق معظم المناطق والشوارع وعطلت حركة السير.

ويعاني معظم العراق منذ العام 2003 من سوء الخدمات العامة في الكهرباء والماء والصرف الصحي وتهالك البنية التحتية مما أطلق موجة احتجاجات شعبية قبل نحو عامين أدت إلى استقالة الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة أخرى برئاسة مصطفى الكاظمي، والتي أشرفت على إجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر الماضي.