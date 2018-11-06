تعطيل العمل في الكويت بسبب الصواعق والامطار الغزيرة (فيديو)

تعطيل العمل في الكويت بسبب الصواعق والامطار الغزيرة

أعلن مجلس الوزراء الكويتى، اليوم الثلاثاء، تعطيل العمل فى جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية؛ وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان وزير التربية وزير التعليم العالى الكويتى الدكتور حامد العازمى قد أعلن صباح اليوم تعطيل الدراسة فى جميع المدارس وكليات التعليم التطبيقى وجامعة الكويت، بناء على تعليمات مجلس الوزراء الكويتى، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وشهدت الكويت على مدى اليومين الماضيين، سوءا فى الأحوال الجوية؛ حيث أضاءت صواعق البرق الشديدة سماء الكويت، فيما تعرضت جميع محافظات البلاد الست إلى أمطار غزيرة.

وتسببت الأمطار الغزيرة فى تكدسات مرورية كبيرة على الطرق السريعة والرئيسية، خاصة فى ظل انخفاض مستوى الرؤية الأفقية ببعض المناطق، وما صاحبه من رياح شديدة، وهو ما استدعى وزارة الداخلية الكويتية إلى تحذير قائدى السيارات بضرورة توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة جراء موجة الطقس السيء، وكذلك مناشدة مرتادى البحر بوقف رحلاتهم البحرية.